Tenemos un presidente “codo”

¡Eso es lo que los tiene fuera de sí! Ya no pueden meter mano en el presupuesto público. AMLO aceptó en su conferencia matutina de ayer, 8.2.19, que es codísimo con EL DINERO DEL PUEBLO. Se acabó la repartición de la que se prendían muchas lindas “asociaciones benéficas que repartían lo que daba el gobierno a la gente”. Posiblemente unas eran decentes, pero otras… Ahora los padres de los niños que serán los que paguen la guardería que les convenga. Las llaman hoy “estancias infantiles” desde que el término “guardería” quedó infamado por lo que sucedió con la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. El gobierno seguirá repartiendo recursos y más pero, EN DIRECTO. Por eso protestan los manejadores de ese gran dinero NUESTRO que no llegaba donde debía o “no llegaba completo”. Los hipócritas están haciendo creer que el nuevo gobierno está reduciendo la ayuda social cuando es lo contrario, solo que no pasa por sus manos ricas a las que “se les pegaba”.

MARGARITA ABC

El presidente está fuerte y convincente, pero no ataca de momento la impunidad. Poco a poco, dice, y con la ley en la mano. Esperemos que lo haga pronto.

En múltiples ocasiones durante gobiernos anteriores insistí en un caso dolorosísimo que hoy puede ilustrar el tema:

El incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el que murieron quemados vivos 49 bebés menores de 2 años y ciento y pico quedaron heridos. Por más que se hizo por denunciar el horror sufrido por las familias, nadie los escuchó, y la Suprema Corte de entonces se negó a atraer el caso. ¿Por qué? Simplemente porque todas las mujeres de la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del entonces presidente espurio Felipe Calderón, habían recibido del Instituto Mexicano del Seguro Social, el negociazo. El director entonces era Arturo Leyva Lizárraga. Quién sabe si aún tengan tienen otras guarderías el día de hoy. Habría que preguntarle al nuevo director del Seguro, Germán Martínez Cázares, que por cierto, era uno de los grandes partidarios de Calderón en 2006, durante la campaña para robarle la elección a AMLO.

MARGARITA ABC Y FAMILIA

Toda la familia de Margarita Zavala de Calderón estaba insertada en el gobierno de su marido, el espurio presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Pero fue solo una prima que estaba a la cabeza de la Guardería ABC en la que se quemaron vivos los 49 bebés citados, el 5 junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, quien apareció bre-ve-men-te como responsable de haber instalado la guardería en un lugar no solo inadecuado, sino como se vio, peligroso: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la esposa presidencial, a cargo como “dueña” de la guardería ABC donde murieron.

Después, los únicos inculpados por el IMSS fueron funcionarios menores. Pero hasta la misma esposa del gobernador priista del estado, Eduardo Bours, María Dolores del Río era otra de las numerosa primas involucradas en el negocio de las guarderías, hoy llamadas “estancias infantiles.

El incendio empezó en una oficina adjunto del gobierno estatal priista.

De hecho, el clan Zavala se compone de muchas más personas que la frustrada candidata panista a presidenta. Hildebrando Zavala Gómez del Campo, su hermano hacker fue el que manipuló la elección de 2006, para lograr el triunfo” de su cuñado,

Calderón. ¡UF! Hay un montón de Gómez del Campo que con las manos dentro. Y hoy quieren volver a hacer su propio partido político. Recordemos lo que sucedió en la guardería ABC: La esposa del gobernador Bours, era Lourdes Laborín Gómez del Campo. Virginia Gómez del Campo es esposa del priista Videgaray, manager más que canciller de Peña Nieto. Carlos Castañeda Gómez del Campo, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Pablo Gómez del Campo Gurza, director Prevención Operaciones Ilícitas Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Javier Arrigunaga Gómez del Campo, primer director del IPAB. Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta del PAN en el DF, senadora. dueña de salones de belleza.

Teresa Gómez del Campo Gurza, directora del Instituto de la Juventud, Juan Ignacio Gómez del Campo, esposo de María Scherer, hija de Julio Sherer, heredera de Proceso, (a la que hay que felicitar porque no se raja) .

“MÉXICO VENDIÓ SU CORONA”

Lo prometido es deuda. Les cuento: AMLO informó que la Suprema Corte paró una condonación de impuestos de 30,000,000,000.00 de pesos de la mujer más rica de Latinoamérica, María Asunción Araramburuzabala. Con el buen ejemplo del gobierno de vender TODO, los privados no podían quedarse atrás en la ambición de hacerse los más ricos del mundo a costa de México. Otra mujer a la que se le paró el alto esta semana de puntualizaciones fue la exdueña de la “Cervecería Modelo”, fabricante de “La Corona”, una de las cervezas más vendidas del mundo. La ex del embajador gringo, Tony Garza. A través de su compañía Tresalia (con su madre y hermana) recibió “Mariasun” nada menos que 20 mil 100 millones de dólares y ahora quería que el gobierno actual de México le devolviera el impuesto que pagó por semejante venta de marzo de 2018.

Caramba. Hay quien recuerda que en el sexenio de Vicente Fox, siendo dueña de la Modelo corrió a 5000 trabajadores de la Cervecería Modelo, gente en mayoría cercana a su jubilación y entregada a esa empresa una pregunta desde Acapulco parael lunes, presidente : ¿Los nuevos dueños de la Modelo que fabrican aquí sus cervezas usan nuestra agua y … ¿la pagan? ¿Cuánto?