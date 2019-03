Tenga mucho cuidado

No hay duda que los delincuentes son cada vez más hábiles para eso de robar a los ciudadanos comunes, aprovechándose en muchos casos de la buena fe de las personas.

No son pocos los casos de denuncias que llegan a autoridades financieras por fraudes, compras o retiros no reconocidos de los que muchas personas llegan a ser blancos. En algunas ocasiones llegamos a tener urgencias económicas y es cuando más en riesgo estamos. Ya verá cuando pase en carnaval, lo gastado que va a quedar.

Ante todo es importante que la necesidad de conseguir dinero rápido no le haga caer en fraudes o engaños, ya que las autoridades han detectado que hay empresas falsas buscando robar.

Lo que estas entidades hacen es suplantar a empresas reales para obtener beneficios de los clientes. ofrecen créditos de forma rápida con pocos requisitos como gancho para atender a las víctimas. Posteriormente ya que se avanzó en la negociación, les dicen que para entregar el dinero tienen que hacer un depósito para trámites, mismo dinero que se pierde y el crédito nunca se otorga al solicitante. A nivel nacional se han detectado siete casos de empresas reales a las que le salieron empresas falsas, tanto físicas como por internet por lo cual le recomendamos tener mucho cuidado.