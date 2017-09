Tenía que despertar el rey Chivas en Liga MX

Tenía que despertar el campeón Chivas en la presente temporada de la Liga MX y qué mejor frente a unos Tuzos del Pachuca a los que vencieron en su propia cancha con marcador de 3-1, para conseguir su primer empate, luego de cinco igualadas y un par de tropiezos.En esta ocasión, la artillería de los tapatíos supo resolver sus llegadas de gol, todas en el primer tiempo, algo que no había sucedido en sus anteriores cotejos y que había provocado cierta preocupación entre sus jugadores, cuerpo técnico y aficionados.Lo difícil para Chivas era quitarse esa tremenda presión y conseguir la primera victoria que ya llegó y ahora debe ser el inicio del repunte de un cuadro dinámico que no juega mal, pero que le había faltado esa capacidad para vencer el arco rival.Desde luego, esto tampoco es motivo de querer echar las campanas al vuelo en el sentido de que el Guadalajara ya resolvió todos sus problemas en el renglón deportivo, nada de eso todavía le hace falta trabajar mucho y consolidar su accionar en la cancha.Pero, por lo pronto ese triunfo le cayó a la hora buena e hizo feliz a sus miles de aficionados.Los que siguen en franca debacle son los clubes de Pumas y Lobos BUAP. Los felinos ya tienen rato sin ganar y su principal problema es que adolece de una columna vertebral de calidad y su cantera ha dejado de producir talentos.Mientras que el debutante Lobos BUAP luego de tener un promisorio inicio en las tres primeras fechas ya no da una, aunado a que la situación se torna más complicada debido a que las finanzas del club no son nada sanas.En nuestra opinión muy personal, vemos con un mejor panorama de recuperar el terreno perdido a los Pumas que a Lobos, que si no resuelven sus problemas económicos pronto, podría ser el principal candidato para regresar el año próximo a la Liga de Ascenso.Muy mal le fue a los representativos de Culiacán que participaron en la fase estatal de la prestigiada Copa Telmex de futbol, uno de los torneos de mayor jerarquía a nivel de aficionados.En efecto, ya que ninguno pudo agenciarse el título en las categorías juvenil varonil, libre femenil y libre femenil, por lo que no tendrán derecho a estar presentes en la fase nacional.Mazatlán se proclamó campeón en la división libre femenil, y Atlético Guasave se alzó con los máximos honores en la juvenil varonil.Veremos si en el libre varonil que se jugará la siguiente semana en la Cruz de Elota, Culiacán es capaz de sacarse la espina.