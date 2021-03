Teorías de la conspiración en elecciones de Sinaloa

Con innumerables las teorías de la conspiración que se tejen alrededor de la actual elección, considerada la más grande del país, y en la que en Sinaloa se elegirá al nuevo gobernador, a los diputados locales, diputados federales y alcaldes.

Quienes saben de política identifican a varios grandes electores, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Quirino Ordaz, los exgobernadores Juan Millán y Jesús Aguilar, así como al empresario y excandidato a gobernador Jesús Vizcarra.

A partir de ahí se hacen especulaciones sobre la posibilidad que Quirino haya aceptado entregar el relevo de mandos en Sinaloa a quien diga AMLO, esto es al candidato de Morena, Rubén Rocha, pero también se asegura que como Quirino nunca se ha rebelado contra el presidente podría haber un pacto secreto para permitirle poner sucesor, y entonces la gubernatura podría ser para Mario Zamora, el candidato del PRI, PAN y PRD.

También los supuestos especialistas aseguran que Quirino, Jesús Aguilar y Vizcarra tendrían facultades omnipotentes, con influencia sobre Rubén Rocha, porque fungió como jefe de asesores en ambas administraciones, igual con Mario Zamora, porque trabajó con Aguilar Padilla y fue candidato a la alcaldía de Ahome cuando Vizcarra compitió por la gubernatura, pero además que Sergio Torres se fue de candidato a MC con el visto bueno del gobernador, por lo que cualquiera de los tres que gane sería un fiel aliado de Quirino.

Por otra parte, el exgobernador Juan Millán, que por mucho tiempo fue considerado el patriarca político de Sinaloa, ahora salta a liderar a Fuerza por México ligado a la organización sindical CATEM, pero hay que considerar que también controla el sindicalismo cetemista en el estado.

El malovismo también tiene su cuota de poder, en especial en Ahome, donde se identifica al candidato de Morena a la alcaldía Gerardo Vargas con esta corriente política y por lo tanto también se le considera como una pieza del ajedrez político en Sinaloa. Además se asegura que su inclusión en el morenismo podría crear una fractura con los grupos de Jesús Vizcarra y Jesús Aguilar. También hay que tomar en cuenta la influencia de grandes empresarios como los Coppel, Leovi Carranza. Se cruzan apuestas.

Popurrí. Los más fuertes candidatos a la gubernatura estuvieron muy activos y jalaron reflectores ayer: el morenista Rubén Rocha registró su candidatura en el IEES acompañado por simpatizantes y una caravana de carros, y llamó a los militantes y a los aspirantes que no lograron candidaturas a que no se vayan contra el partido y que si tienen pruebas de irregularidades, que las presenten; mientras que el priista Mario Zamora se reunió con empresarios donde cumplió con el vaticinio que ya se había hecho en esta columna y presentó su declaración 10 de 10 y dijo que la 3 de 3 no es suficiente para combatir la corrupción, que él es transparente.

ESCÁNDALOS. Ahora son los gobernantes priistas de Campeche, entre ellos Alejandro Moreno, los que se ven envueltos en el escándalo de la aplicación de vacunas Sputnik contra el covid falsas.