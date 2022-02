Terca realidad

audima

“La única verdad es la realidad”

Aristóteles

¡Ah! El poder, que terrible es cuando, como toda fuerza, carece de control. En el caso del poder público o poder de quien gobierna el control está en la Constitución, en las leyes y reglamentos.

Quien gobierna debe sujetarse al marco legal. En México las cosas no parecen ir bien, lo dice la realidad, no yo. El intento de transformación quedará en la historia y será materia de estudio no para buen ejemplo ¿o sí?, con eso de que se aprende más de lo malo que de lo bueno.

El presidente tiene miedo, el miedo descubre una tendencia violenta, torpes pasos verbales, sabe que el tiempo no hace alianzas, el tiempo transcurre y punto, cada día ha dejado de ser más para ser menos. Frente a él la realidad muestra un rostro que no le está gustando y que a millones en este país no nos gusta. No se pueden cambiar las cosas por acuerdo. Se construye, se buscan consensos, se respeta, se actúa conforme a la ley. Pienso en los veinte mil árboles talados a causa de un inexistente proyecto ejecutivo del Tren Maya. Pienso en las familias que ven avanzar las vías cerca de sus viviendas y nadie las ha volteado a ver. Escuché a Brozo y Carmen Aristegui responder al presidente, duro él y más duros ellos, le creían, durante años lo cobijaron, le dieron espacio, presencia en medios, sus propias voces fueron altoparlantes para que el mensaje se expandiera y quizá hasta votaron por él. Ricardo Rocha -el primero- en las semanas iniciales fue a decirle a una mañanera que las cosas no eran como pensaba. Los y las periodistas están en riesgo, la realidad es el objeto de su oficio. Hoy en las noticias una muerte más se anuncia, Tijuana es tierra que arde, México un país donde las libertades se reducen. Grave asunto. La realidad de nuevo. Creen que matando la evitan o cambian. Ignorancia que ofende.

El proceso de consulta en las sindicaturas de Ahome pasó. Quienes ganaron el favor de la ciudadanía están ahora cercados por la realidad. Asumen una posición de poder que deriva del poder del presidente. Cuando en una sindicatura no funciona el representante de la autoridad es la autoridad la que no funciona. No son aparte, son lo mismo.

¿Conoce usted a alguien que viva en comunidad, ejido o cabecera de sindicatura? Pregúntele cómo le va, muestre interés por sus condiciones de vida, por los servicios que recibe, por la seguridad, vaya más allá y pregunte cuáles son los problemas que la comunidad tiene. Hablar ayuda a conectar con la realidad. Dirán y con razón que hablo de Topolobampo, cómo no hacerlo si el orden está ausente con la falta de autoridad. La cancha, el parque Owen, el malecón, los barrios. Una gran tarea tendrá enfrente quien llega a la sindicatura, espero que la fuerza de la razón ciudadana impere y se busque el orden en nuestra sindicatura y se gobierne con base en leyes y reglamentos. Sector Naval empieza por la comunidad que te hospedó.

P.D.- ¡Enhorabuena Ulises y María José! Es el tiempo, la terca realidad no espera.