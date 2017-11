Tercer Piso

Se acomodan las fichas. Con la tan esperada noticia del destape oficial del ahora exsecretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña para la Presidencia de la República por el PRI, en Sinaloa poco a poco se van a empezar a acomodar las fichas para la elección del 2018, y son varios los que ya se preparan para pelear las candidaturas, y los grupos que han respaldado al «ungido» van a comenzar a posicionarse. Es de todos sabido que el actual director de la Financiera Rural, Mario Zamora, ha sido su mayor promotor en el estado, por lo que entrará en la pelea, y aunque no sea para una candidatura propia, sí se incluirá en su campaña y tendrá varias posiciones. También el empresario Jesús Vizcarra y el grupo Coppel agarrarán aire para el próximo año.

Desfasado. En un acto más de protagonismo que otra cosa fue el que encabezó ayer el diputado local ahomense Efrén Lerma Herrera al acudir, acompañado de la presidenta del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, Claudia Morales, con el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Aarón Rivas Loaiza, para entregarle las firmas que recabaron para apoyar la eliminación de la tenencia vehicular. Lo que pasa es que no se quieren quedar con las firmas en una de las gavetas de sus archivos, ya que el gobernador Quirino Ordaz Coppel envió la iniciativa de Ley de Ingreso sin ese impuesto. Por eso ya salía sobrando la entrega de las firmas salvo que se quisieran lucir y adjudicarse ese logro, que muchos consideran que fue el propósito.

La huelga. Los trabajadores sindicalizados de Guasave cumplieron la promesa de hacer estallar la huelga, y para este día se sabrá si el Tribunal se mantiene en lo dicho de la procedencia legal de este movimiento encabezado por Alejandro Pimentel o simplemente les dan palo con el recurso que promovió el gobierno municipal diciendo que supuestamente cumplieron con los uniformes a los trabajadores. Hasta ayer se mantenía la incógnita, pues el líder de los trabajadores reconoce que al ser una instancia más del gobierno, el Tribunal Municipal bien podría declarar improcedente la huelga y mandarlos a trabajar, cosa que dudamos, pues aun cuando se determinara legalmente, ya advirtieron que no cesarán en esta lucha, y todo sea por tener uniformes de buena calidad.

Finalmente llegará. En estos días se estará dando inicio con la colecta de Bomberos Guamúchil, donde también se dará a conocer el nombre de quien tomará las riendas del Patronato, el cual se encuentra sin la figura del presidente desde el pasado 23 de octubre, cuando renunciara al cargo Daniel Mejía Montoya. El Patronato ha pasado ya más de un mes sin timonel, y el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez declaró, luego de la renuncia de Mejía Montoya, que se estaba trabajando en buscar una persona responsable y capaz para sacar adelante la corporación; mientras tanto, ya fue mucho el tiempo que pasó sin una figura que llevara las riendas. A ver cómo encuentra la corporación el nuevo dirigente.

«Se lava las manos». A Salvador Reynosa Garzón, director del Invies en Sinaloa, le resultó muy fácil realizar un evento y ponerse frente a familias para hacer entrega de cientos de viviendas, pero no contaba con que a los meses los habitantes de la zona se quejarían de que se les entregó casas a personas que no la necesitaban o que ya tenían otra vivienda. Ante las críticas de aquellas personas, que cabe destacar «rentan en el lugar porque los dueños no la quieren habitar», Reynosa «se lavó las manos» y dijo que él solo se encargó de entregar viviendas y no de verificar si se entregaban a personas que realmente las necesitaban. Sirva esto como ejemplo para que en los siguientes programas se analice bien cada caso y no existan ambiciones de unos que solo piden casa para «engordarlos».