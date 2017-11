Tercer Piso

Nueva bandera. Los diputados de oposición han dejado de lado el tema de la tenencia vehicular para golpear al Gobierno del Estado y al PRI, pero de inmediato tomaron el refrendo vehicular como su nueva bandera política, ante la propuesta del Ejecutivo estatal de incrementarla en un 144 por ciento para el próximo año, lo cual ha provocado molestia e indignación en una parte de la población. Los legisladores del PAN, del PRD, de Morena y del PAS han conformado un frente en contra de este aumento de la «calca», que será para compensar lo que dejará de ingresar a las arcas estatales por la tenencia vehicular.

Ojo autoridades. El derrumbe de un techo que se dio ayer en un negocio de venta de refacciones para motores de vehículos es una alerta para que autoridades de Protección Civil pongan atención al respecto, pues aunque no se dijo con certeza qué fue lo que ocasionó que la estructura colapsara, donde afortunadamente nadie murió, se cree que la antigüedad del mismo pudo ser la causa. Así como ese accidente ocurrido ayer, hay otros edificios y hasta planteles escolares en el municipio que podrían correr la misma suerte si no se hace una valoración correcta de ello, trabajo que se supone debe hacer Protección Civil y pensamos tienen ellos la preparación suficiente para ubicar inmuebles que puedan resultar un peligro para quienes los habiten. Edificios viejos hay muchos en esta ciudad, pero habría que poner especial atención en aquellos donde personas viven, trabajan o estudian, pues no podemos esperarnos a que alguien pierda la vida para poner manos a la obra, cuando esa labor de prevención ya debería estar siendo aplicada.

Subasta. «Lo ando vendiendo... negociable», así empieza el mensaje de venta que lanzó el subsecretario de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo en Sinaloa, Gustavo Zavala Guerrero. Se trata de un reloj Breitling Colt Chronograph Li Black, al que le puso el precio de 35 mil pesos. Lo primero que muchos se preguntaron fue el motivo por el cual Zavala Guerrero, el exjefe de la oficina y exsecretario particular del entonces gobernador Mario López Valdez, anda vendiendo ese reloj de marca. La sola imagen del aparato apantalla. Sea por una cosa u otra, el caso está en que el subsecretario de Turismo vende ese relojazo con precio de arranque en el mercado libre. Una de las preguntas que salió a relucir es por qué no se lo compró alguien de su selecto grupo de amigos. ¿O acaso no se los ofreció? Por lo pronto, ¿quién da más?

Poca concurrencia. Es muy divulgado el tema de las finanzas en el municipio de Angostura, es por tal motivo que el presidente José Manuel «Chenel» Valenzuela López decidió hacer unos eventos para celebrar el 101 aniversario de la municipalización de Angostura y no dejar esta fecha como cualquier otro día, pero cuidando de no agarrar una deuda solo para hacer una fiesta en grande o para quedar bien. La cuestión es que —como dijo el edil— el evento es austero, muy modesto y no se vio tanto movimiento como en los aniversarios y fiestas de los otros municipios de la región, por tal motivo no se dejan ver los regidores en los stands que se han puesto para que los presentes puedan disfrutar de la celebración. ¿Acaso será necesario que en cada evento estén presentes ya sean famosos o políticos de primer nivel que hagan acto de presencia o quieran sacar la tradicional selfie para que este tipo de celebraciones sean concurridas?

Le llueven críticas. El que un camión tipo revolvedora se haya hundido el día de ayer en la calle Campaña, del centro de la cabecera del municipio de Concordia, ha provocado diversos señalamientos en redes sociales al alcalde José Felipe Garzón, pues en esta calle no hacía ni dos semanas que se había trabajado en la rehabilitación del alcantarillado y la red de agua potable, lo que ventila la mala calidad en la ejecución de esta obra en donde también se invierte en pavimento nuevo. Entre los señalamientos más duros de la población se encuentra el que las obras en este municipio están otorgadas a un grupo de constructores afines al alcalde y con supuestos arreglos conocidos como los famosos «moches».