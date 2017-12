Tercer Piso

Fortaleza. El Partido Revolucionario Institucional «mostró el músculo» el día de ayer durante el registro como precandidato a la Presidencia de la República de José Antonio Meade. No solo fue la pasarela de las figuras más notables del partido, sino la fuerza de la militancia en un mitin en el que los priistas sinaloenses no podían faltar para mostrar su apoyo al que habrá de convertirse en el candidato de ese instituto político. Las redes sociales dieron cuenta de la presencia en la capital del país de Víctor Gandarilla y su hijo, el dirigente del PRI estatal, Carlos; diputados locales; presidentes municipales, como Jesús Valdés, Carlo Mario Ortiz, Álvaro Ruelas; así como los integrantes de la Cámara federal, y quien se hizo notar arriba del templete fue Martha Tamayo y los senadores. Y quien no pudo faltar es quien se sabe es el sinaloense más cercano a Meade: Mario Zamora Gastélum, director general de Financiera Nacional, quien se hizo presente brindando el apoyo a su amigo en este día.

Con todo. Asombrado quedó todo el mundo al ver al director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, abrazando, saludando y platicando con los comerciantes y los peatones en la zona centro de la ciudad, en el mercado y en la calle Zaragoza. Es señal de que nadie lo ha parado ni tampoco ha reconsiderado esa posición de mutuo propio en el camino por la candidatura del PRI a la alcaldía de Ahome. A como se le vio el sábado, parece que le dieron cuerda tras codearse con el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, y los diputados locales, en el informe de la coordinadora de estos en el Congreso del Estado, Irma Tirado. Ayer siguió con su labor de posicionamiento al darse baños de pueblo con los indígenas de San Miguel Zapotitlán, y hoy estará como invitado especial en la Intercamaral, en donde los empresarios mochitenses son muy «quisquillosos». Habría que ver cómo le va.

Prospectos. Con lo de la venta de los terrenos de la toma de agua han surgido rumores de todo tipo. Los hay desde quienes aseguran que son políticos los más interesados en adquirirlos hasta quienes señalan que la mano de varios empresarios ha sido levantada para entrar en la puja. Una fuente cercana señaló que un agricultor que se dedica a la siembra de papa en la región es de los más apuntados, pues por el sitio en el que se ubica es atractivo para construir un hotel. Habrá que corroborar qué tan cierto es este «run run». Lo cierto es que sería bueno que se aproveche la demanda para que se mejore la oferta, sobre todo con lo necesitadas que están las arcas del municipio. Que no se las vayan a poner facilito solo por quedar bien, pues con eso de que no hay quién lleve la contraria en el cabildo, ha quedado de manifiesto que no siempre se toman las mejores decisiones.

Y los aspirantes. A tres días de que se abrió el plazo para el registro de los aspirantes a candidatos independientes, no hay nadie que diga yo o de plano dé a entender sus intenciones. El periodo de registro es del 1 de diciembre al 7 de enero, y al parecer no hay interesados. Algunos todavía no se deciden si aplican el «chapulineo», ¿o será acaso que tantos requisitos los asusta y prefieren guardarse sus intenciones? El presidente del Consejo Electoral Municipal de Mazatlán, Gustavo Osuna, está a la espera de que se inscriban y así dar paso a la contienda entre los nuevos aspirantes por un puesto popular.

La molestia llegó tarde. La colocación de la enramada para las fiestas patronales en la cabecera mocoritense ha dado de qué hablar, ya que algunos comerciantes de la zona centro han mostrado su molestia, entre ellos el regidor Jesús Antonio Gutiérrez Sainz, quien comenta que no está en contra de las tradiciones, pero sí de las malas decisiones que tomó el Gobierno municipal, ya que —argumenta— ellos como comerciantes les pidieron y hasta una reunión tuvieron con el secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño; y la titular de Turismo, Lily López López, quienes hicieron el compromiso ante el grupo de comerciantes de la reubicación de la enramada para así permitir el fácil acceso de los turistas a sus negocios, acción que —aseguran— no fue cumplida. ¿Qué habrá detrás de esta omisión? ¿Será que los colores estarán influyendo? Mientras son peras o son manzanas, la enramada está en el lugar de siempre, y el pueblo mágico está a solo cuatro días de celebrar su gran fiesta.