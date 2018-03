Encargos. En la reciente visita que tuvo en Culiacán, Rubén Moreira, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, sostuvo una encerrona con todos los candidatos de Sinaloa a los diferentes cargos de elección. En ese encuentro les leyó la cartilla a todos y les hizo algunas recomendaciones: la primera, que se dediquen a organizar sus campañas y que no se metan en asuntos del partido; es decir, que no intenten, es más, ni siquiera piensen quiénes serán sus suplentes ni los aspirantes a síndicos procuradores y regidores porque no serán tomados en cuenta. Lo otro, que aparezcan en el mayor número de lugares de mucha concurrencia, como fiestas, cine, es más, hasta que viajen en camiones urbanos, siempre con una sonrisa y buena actitud para saludar a quienes los volteen a ver. La idea es causar una buena impresión siempre. Faltan 18 días para el inicio de las campañas federales, y las locales hasta el 14 de mayo.

La libra. Dicen que el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, sudó frío en las negociaciones con la dirigencia sindical que había emplazado a huelga si no se le cumplía su pliego petitorio en la revisión contractual. Incluso, las conversaciones se fueron hasta el tercer piso de Palacio de Gobierno, en donde se llegó a un punto en que la dirigencia sindical dio una prórroga de 24 horas más para seguir con la negociación, ya que no se llegaba a un acuerdo en la fecha límite. Al final, haciendo malabares, quitando de un renglón y poniendo en otro, se logró que la huelga no estallara. Así, el día de hoy todo hace indicar que las labores en esa institución educativa se llevarán a cabo con normalidad. Por eso, algunos vieron este fin de semana a Angulo Castro más relajado al salir adelante en la negociación.

Desbandada. Algo muy grave debe estar sucediendo al interior de la administración municipal de Escuinapa, que preside Aída Fernanda Oceguera Burques, que le están renunciando sus funcionarios de primer nivel. En menos de un mes dejaron su cargo la tesorera Rosalva Barrón Crespo; y el fin de semana renunció el contralor municipal Sergio Lobatos Sandoval. La primera por supuestas presiones de la misma alcaldesa; el segundo por no encontrar las condiciones óptimas para llevar a cabo su labor. El fin de semana, la misma alcaldesa debió desmentir que el director de Seguridad Pública también había dejado de trabajo. El caso es que la situación en Escuinapa está levantando muchas suspicacias.

Muestreo. El que quiere a toda costa figurar y que lo vean muy activo en todos los eventos es Ramón Barajas. El exdelegado de la Financiera Nacional en el estado se dejó ver en la última visita que realizó el gobernador del estado al municipio de Sinaloa. Entre la gente resaltó su figura; sin embargo, de un momento a otro desapareció sin hacer mucho ruido. Pareciera que solo se presentó para que no le pusieran falta, pues con eso de que se separó del cargo para buscar algo más alto, tiene que ser casi casi omnipresente en cualquier evento si es que quiere alcanzar su objetivo, ahora que ya no se pudo hacer de ninguna candidatura a la diputación, que es lo que dicen que de inicio buscaba el priista. El siempre fiel a Mario Zamora trabaja activamente en la campaña del político ahomense, y como no quiso meterse en líos, prefirió prescindir del cargo antes que disimular su inclinación. Claro que también está de por medio la esperanza de hacerse de un mejor puesto.

Hasta la última gota. Quien todavía guarda la esperanza de retomar el camino rumbo a la candidatura por el tercer distrito electoral para la diputación federal es la exalcaldesa de Salvador Alvarado Liliana Cárdenas Valenzuela, y aunque el líder estatal del Partido Nueva Alianza, Jaime Valdez Juárez, dijo que no será ella quien sea asignada como la abanderada del Panal, sino una militante del propio partido, se ha comentado que la expresidenta municipal sigue en pie de lucha, ya que probablemente en los próximos días esté tomando vuelo rumbo a la Ciudad de México para visitar a la dirigencia nacional del Panal para tomar el tema de la afiliación al partido, en donde solicitará que se le deje entrar a la jugada sin dejar de ser orgullosamente priista. Los resultados de la petición se sabrán una vez que la tricolor de corazón regrese a la ciudad del garbanzo.