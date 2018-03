Tercer Piso

Estructura. A dos semanas del inicio del periodo de campañas del proceso electoral federal, la estructura del Partido Revolucionario Institucional y de su candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, se fortalece y se busca la inclusión de todos los grupos para garantizar la unidad en estos comicios y enviar un mensaje a la militancia de que todos trabajan a favor de un mismo proyecto. Este fin de semana -viernes o sábado- estará en Culiacán Manlio Fabio Beltrones, coordinador de campaña de Meade de la primera circunscripción, quien, junto con Jesús Aguilar Padilla, coordinador de Sinaloa, le tomarán protesta a la estructura de campaña, en donde serán incluidos personajes muy cercanos a Aguilar Padilla, pero también habrá de otros grupos políticos.



¿Electoral?, ¡qué va...! Resulta raro que al cuarto para las 12, como dicen, y ya metidos en un proceso electoral, tanto el Gobierno del Estado, como el municipal, tengan por fin la solución a los problemas financieros que desde hace tiempo viene arrastrando el Ayuntamiento de Guasave. Ayer la que fijó un posicionamiento al respecto fue la presidenta de Coparmex, Nubia Puentes, y que, por cierto, dijo que, de ser necesario, exigirán al gobierno una respuesta de cómo piensan hacerle para pagar el crédito quirografario que están por adquirir con la banca con el fin de saldar los pendientes que traen con los trabajadores. Y es que a lo mejor si exigen una respuesta, quien sabe si se les otorguen, por aquello de que la representante empresarial se ha dicho que no tuvo en su tiempo muy buena relación con la exalcaldesa Diana Armenta y, por lo que se ve, no tiene pelos en la lengua para decirles sus verdades hoy a quienes están en el gobierno, incluyendo a los sindicatos, a quienes puso prácticamente de convenencieros al referir que solo actúan cuando así les interesa.



En el filito. Apenas un grupo de productores de frijol habían amenazado con radicalizar protestas, como tomar los aeropuertos de Culiacán y Los Mochis, además de que demandaban ayer la publicación del esquema de frijol en el Diario de la Federación, cuando el secretario de Agricultura del gobierno estatal, Juan Enrique Habermann, anunció que Aserca definió el esquema y los mecanismos de apoyos para la comercialización del frijol. Parece que el problema ya está resuelto. Ahora falta que las 14 acopiadoras de granos que decidieron apoyar el programa de acopio de las 50 mil toneladas para facilitar su posterior comercialización, cumplan. ¡Ya se verá...!



Esfuerzos coordinados. La Secretaría de Turismo del Estado y el Ayuntamiento de Concordia presentarán mañana el plan de Acciones para el Desarrollo Turístico de ese municipio, como parte del Programa de Pueblos Mágicos. Estará ahí el alcalde de esa localidad, José Trinidad Osuna Lizárraga, y las autoridades estatales y federales. Presentarán las propuestas para el rescate de algunos de los primeros destinos rurales con los que contó el estado: Copala y Pánuco, los cuales fueron relegados por las últimas dos administraciones al grado de que casi se convierten en pueblos fantasmas. El proyecto será muy interesante, sobre todo por que se tendrá la oportunidad de preguntar qué medidas se implementarán para devolver la tranquilidad a esas zonas, ya que la mayoría de las familias desplazadas por la violencia provienen de las zonas circundantes: Chirimoyos, la Capilla del Taxte, Cuatantal, entre otro.



La abanderada. La visita de los dirigentes estatales del PRI y Panal, Carlos Gandarilla y Jaime Valdez, a Guamúchil, más que dejar clara el agua que corre en la coalición, vinieron a revolverla; por un lado, el líder del PRI argumentó que la sinaloíta Mayra Gisela Peñuelas es la mejor opción y con la cual obtendrán el triunfo. Resaltó también que por mucho tiempo le extendió el apoyo a la expresidenta municipal Liliana Cárdenas, de quien ahora habla maravillas, aunque la hayan dejado fuera de la jugada, argumentando que esa decisión no estuvo en sus manos, sino de sus colegas de la Coalición. No es de extrañar que la lealtad mostrada por Cárdenas Valenzuela en pocos meses esté recibiendo un premio de consolación. La dirigente estatal del Panal dijo que la decisión que se tomó fue la ideal, en donde asegura que la unidad prevalece entre ambos partidos. Lo cierto es que la hoy candidata al Distrito 3 electoral por la diputación federal, Mayra Gisela Peñuelas, vino a echarle más tierra al agua porque, por más que se le preguntó si renunciará a su partido, el PRI, nomás evadió y dijo que trabajará en el bien de la sociedad y con quien tenga que trabajar.