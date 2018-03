Tercer Piso

Molestia. Al que no le va nada bien es a José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien tras realizar un panel para combatir la discriminación, la comunidad lésbico-gay sintió que no fue tomada en cuenta. Para esto, Tiago Ventura está juntando firmas para reprochar a la CEDH que los excluya al momento de abordar estos temas. Esto porque, durante el evento, Álvarez Ortega reconoció que en Sinaloa la comunidad gay es la que más quejas presenta por discriminación. Ya son muchos los organismos sociales que consideran que al titular de la CEDH «le hace falta más pueblo», pues no tiene un contacto cercano con la gente, como lo tuvo en su momento Óscar Loza Ochoa.

Que siempre no. Suena fuerte el rumor que apunta a que el doctor Jesús Antonio López Rodríguez no participará en la contienda electoral del próximo primero de julio por la presidencia municipal de Guasave, pese a que sí había manifestado interés por buscarla, pues señalan que con la salida de Eleno Flores como candidato a diputado local por el Distrito 7 vio a su equipo debilitarse dentro de la alianza Por Sinaloa al Frente, tanto así que no le brinda la seguridad que el ahora exdiputado federal necesita, pues aunque sabe que tiene buena imagen ante los guasavenses, está consciente de que el PRI aún está fuerte en Guasave. No cabe duda de que el más ganón con todo este asunto resultó precisamente el empresario Juan de Anda, que ahora hasta diputado federal es. Con esto, a la que también le están limpiando el camino de vuelta a la alcaldía es a la priista Diana Armenta.

Incógnita. Dicen quienes lo vieron que a Bernardino Antelo Esper no se le vio ningún signo de resentimiento en su primera visita a Los Mochis como vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. Este fin de semana entregó material didáctico a funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome y El Fuerte, dentro del programa de Cultura del Agua, acto en el que se le vio relajado, por lo que algunos estiman que procesó rápido el haberse quedado en el camino por la candidatura priista a la alcaldía de Ahome. Más allá de dedicarse de lleno a su responsabilidad institucional que le asignó el gobernador Quirino Ordaz Coppel, algunos en el PRI están inquietos por saber si Antelo Esper le va a meter todo el hombro a los candidatos priistas para contribuir en el triunfo del próximo primero de julio. Por lo pronto, en esta ocasión Antelo Esper no soltó nada de prenda.

Precaución. Los camioneros integrados a la Confederación Nacional Transportista (Conatram) no se andan por las ramas. Ante el anuncio de que los trabajos de regeneración de la autopista Mazatlán-Durango están muy avanzados, han advertido que primero pondrán a prueba la seguridad de las vías. Hoy, los camioneros partirán en una comitiva hacia la autopista con camiones pesados para poner a prueba la resistencia de la vía. Con los continuos daños que reporta la autopista, el pronóstico es reservado.

Aplausómetro. Vaya trabajito que deberá emprender ya no solo con la ciudadanía, sino con las mismas bases del Partido Revolucionario Institucional la abanderada a la diputación federal por el Distrito 3, Mayra Gisela Peñuelas, para que la conozcan. Esto debido a que el pasado viernes tuvieron un encuentro en Salvador Alvarado que convocó el candidato a la presidencia municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez para dar la bienvenida al aspirante al Senado por el PRI, Mario Zamora, y la aspirante por la vía de elección popular a ocupar la silla en el Congreso de la Unión en su mensaje ella misma decía que no la conocían, pero que los invitaba a conocerlos, aunque eran pocos los aplausos en su presentación, por lo que el trabajo será reforzar las bases del priismo para poder colocar su imagen e ideología, pues sí es muy poco conocida por esos lares.