Tercer Piso

Ecos malovistas. La reaparición del exgobernador Mario López Valdez en un evento del PRI en la sede nacional del partido representó para malovistas y antimalovistas como su confirmación del regreso al tricolor, y lo hizo de la mejor manera que pudo ser para que no quede la menor duda: por la puerta grande, sentado en primera fila junto a los principales liderazgos del partido y recibido con todos los honores por José Antonio Meade, quien lo llamó hijo pródigo. Pero el regreso de Malova al PRI se vio desde hace tiempo con la postulación de candidatos identificados con él, como Álvaro Ruelas, Nubia Ramos y Carlo Mario Ortiz —por mencionar solo algunos—, sin olvidar a algunos aspirantes a diputados locales y federales. Con esto, el PRI garantiza la completa inclusión y unidad para este proceso electoral.

Su efecto. Por una razón u otra, la presencia del exgobernador Mario López Valdez en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional para la toma de protesta como nuevo líder del Movimiento Territorial del exsecretario de Agricultura José Calzada levantó pasiones entre los priistas de Ahome. Si los malovistas amanecieron más que contentos, con un nuevo impulso, lo sorprendente es que, para los líderes de los otros grupos —incluidos los de la eme en forma de arroba—, el regreso lo vieron en forma positiva. En realidad, dicen algunos que a estos no les queda de otra más que ver el hecho de color de rosa porque lo que requieren para sacar adelante a Meade es sumar. En ese sentido, la invitación que le hizo Calzada a López Valdez ya tuvo su efecto porque en forma inmediata entre los priistas ya se respira un mejor ambiente. Incluso, los candidatos hasta están más tranquilos.

La mesa puesta. En Sinaloa está por iniciar el periodo de registro de candidatos (del 27 de marzo al 3 de abril), y a estas alturas ya están definidos los frentes que se librarán por la presidencia municipal. Si todo sale sin algún imprevisto, la contienda estará entre el priista Fernando Pucheta Sánchez, quien va por la reelección; el panista Alejandro Higuera Osuna, quien pretende por cuarta ocasión la alcaldía del municipio porteño; y Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres por Morena. Fernando Pucheta inicia con la ventaja de meses de campaña a través de las redes sociales, donde se ha exhibido en contacto permanente con la ciudadanía y el apoyo de personajes de todos lo niveles, como el cantante Julión Álvarez. Higuera Osuna cargará la sospecha de una derrota conveniada para beneficiar al PRI en las urnas. El Químico, por su parte, deberá hacer mayor labor en un terreno que está abonado para la polémica y la crítica. El terreno, pues, está listo.

Quieren sus quincenas. Y los que no han dicho nada a la luz pública, pero sí comentan entre sus compañeros, son algunos regidores que están a la espera de su paga, situación que quizá a unos ni les mortifica, pero a otras hasta el peinado tienen que pedir fiado, argumentando que no les han pagado y traen amolado el bolso. Y cómo no, si están dejando de percibir alrededor de 28 mil pesos al mes, y todo por trabajar sujetándose a los acuerdos que tome el Ayuntamiento de conformidad con las disposiciones legales y vigilar su debido cumplimiento. Pero fuera bueno que vigilaran, pues pareciera que la mayoría está de adorno. Entre otras de sus facultades y obligaciones está analizar, discutir y votar los asuntos que se traten en las sesiones de cabildo y no nada más sentarse a calentar la silla.

A estudiar. Al que le hace falta agarrar el librito y ponerse a estudiar es al vocal ejecutivo del Ceapas, Bernardino Antelo Esper, debido a que el manejo del tema del agua y las condiciones de sequía que se presentan en las zonas no son su fuerte aún, y si se le pregunta sobre la fluidez de la información y el manejo del tema, se le nota a distancia.