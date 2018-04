Tercer Piso

¿Más claro? Asombro en mucha gente causó la llegada del gobernador Quirino Ordaz Coppel al evento en donde se transmitiría en vivo el arranque de campaña de José Antonio Meade. Las palabras del mandatario fueron claras: estaba ahí como un priista, pero no permitirá que los recursos públicos se desvíen a campañas, y funcionarios que hagan esto serán despedidos sin ninguna contemplación. Lo cierto es que la presencia de Quirino opacó la de los aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados porque tuvo muchas porras, sobre todo de los jóvenes. Con eso se pudo demostrar que el mandatario goza de mucha popularidad en su partido. Había muchos militantes que no dejaban pasar la ocasión para pedirle una selfie.

Blanco, no. El gobernador Quirino Ordaz Coppel no fue claro al calificar los resultados del operativo preventivo de Semana Santa, pero al menos en Mazatlán es claro que no puede hablarse de un saldo blanco. Al menos dos homicidios y la muerte de jóvenes en accidentes enlutaron el periodo vacacional en ese destino de playa. El Escuadrón Acuático hizo frente con éxito la afluencia de casi 300 mil bañistas durante los principales días, pero fallaron los filtros viales, sobre todo en área de Cerritos, donde las horas nocturnas se reporta una alta incidencia del consumo de alcohol y los accidentes viales se han vuelto recurrentes. Fue precisamente en esa zona donde dos jóvenes perdieron la vida en aparatoso choque. ¿Se pudo haber prevenido? Habrá que analizarlo con mucho detenimiento.

En el proyecto. El involucramiento de los malovistas en el proyecto de José Antonio Meade parece ser de verdad después de que el exgobernador Mario López Valdez se pronunció en su favor en la elección presidencial. Cuando menos eso se vislumbró ayer en el encuentro de priistas sinaloenses en Culiacán para presenciar vía pantallas gigantes el arranque de la campaña presidencial del exsecretario de Hacienda. Ahí estuvieron algunos integrantes de esa corriente política, entre ellos el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper. Incluso, al diputado federal con licencia por Ahome se le vio muy de cerca del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Ya se sabrá si Antelo Esper se suma al arranque de las campañas de los candidatos a alcalde y diputados locales en Ahome. Cuando menos en la de Rubén Félix Hays, candidato a diputado federal, no estuvo el viernes pasado en el ejido Compuertas.

Como buen político. El candidato del PRI a la diputación federal en el Distrito 4, José Menchaca, había adelantado que respetaría los días de asueto con motivo de la Semana Santa y que él también disfrutaría del mar en compañía de su familia, a pesar de que su campaña arrancó oficialmente el viernes pasado; pero, como era de esperarse, otra fue la realidad, ya que el popular Pepe Menchaca hasta su botarga llevó a playa Las Glorias para que la gente lo saludara y se tomara la selfie con él. Era obvio que no va a desperdiciar ningún día de la campaña, pero sí hubo uno que otro que le creyó que se la pasaría quietecito.

Se llama Hipólito. Quien se olvidó del nombre del líder blanquiazul en Salvador Alvarado fue el dirigente estatal del PRD, Audómar Ahumada Quintero, pues durante la rueda de prensa del candidato a la diputación federal del Distrito 3 por la coalición Por México al Frente, Adolfo Rojo Montoya, inició la reunión con un discurso, en el que al parecer se quedó con la mente en blanco cuando quiso mencionar a José Hipólito Arellano Quintero, líder del PAN en Salvador Alvarado, y fue el regidor perredista Otoniel González quien le «sopló» el nombre para que continuara con su mensaje.