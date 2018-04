Tercer Piso

Problemas en puerta. Las amenazas de protestas empiezan a cercar al Tianguis Turístico Internacional, que se realizará en Mazatlán del 15 al 18 de abril. Los pescadores de altamar y ribereños mantienen firme la advertencia de que si no son atendidos en su demanda de mejores subsidios para los combustibles, se manifestarán durante el evento que organiza Gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo federal. A ellos se les han sumado los comuneros afectados por la construcción de la presa Santa María, quienes exigen una indemnización justa. Ahora los vendedores ambulantes desplazados por las obras en el paseo costero advierten más protestas durante el Tianguis y no tardan en hacer lo mismo los maestros retirados que no han obtenido el pago retroactivo de retenciones y quizá los ecologistas, quienes se oponen a las obras en la Laguna del Camarón y las luminarias en la isla Venados.

Candidatura. Los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México han confirmado la candidatura de Irma Tirado Sandoval por la diputación federal del Distrito 1, y para eso ya metieron un recurso de revisión ante el Instituto Nacional Electora para corregir el «error» que cometieron en el registro de la mazatleca, y confían que este lunes el INE les notifique que el cambio quedó y ellos entreguen la constancia que oficialice la postulación de Irma Tirado, quien tuvo que hacer un alto en sus actividades de campaña a raíz de este incidente. Pero como en política nada es casual y este tipo de errores no son comunes, hay la sospecha de que hubo «culebra en el agua».

Emigración priista. Para completar el cuadro de la capirotada política en Choix, los exalcaldes Juan Acosta y Miguel Ángel Ávila Piña se cambiaron de bando. De priistas, ahora van a jugar en favor de los candidatos de Morena, una vez que se desplazó a Omar Gil Santini de la candidatura priista a la alcaldía para imponer al alcalde con licencia ligado al Partido Acción Nacional, Lindolfo Reyes Gutiérrez. Los exalcaldes ya participaron este fin de semana en un acto de campaña de los candidatos al Senado Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, por lo que los priistas, panistas y sus respectivos aliados se quedaron con el ojo cuadrado. Se habla de que Lidia Villalba Cota, a quien la dirigencia panista le quitó la candidatura a la alcaldía para dársela a Yoneida Gámez, anda viendo los escenarios de participación en estas elecciones; pero trabajar por el PAN, ni en sueño.

Mostrando el músculo. Como si se tratara de un cambio de poderes o del nombramiento de un funcionario de primer nivel, así lucía la sala de cabildo el día en que Francisco Urías recibió formalmente la batuta de la Profeco en el municipio. El reconocido productor agrícola se hizo acompañar de sus amigos y compañeros líderes agricultores también, además de personalidades que encabezan al gremio del transporte y otras áreas. El vasto acompañamiento fue interpretado por muchos como algo así para dejar bien claro que el hombre tiene a su gente, quiénes lo respaldan y siguen. Por aquello de que lo andan queriendo dejar fuera a la hora del reparto, entre otras cosas, de las regidurías, puesto al que dicen que Francisco Urías aspiraba.

Haciendo su agosto. La desorganización está afectando a los transportistas de carga pesada de Salvador Alvarado, ya que asegura el secretario de la CNOP, Jesús Ramón Román, que tienen problemas de pagos atrasados con las empresas constructoras, mismas que no efectúan la liquidación de los trabajos que realizaron hace varios meses, poniendo como argumento que hacen falta las firmas de los cheques en las dependencias municipales. Y aprovechando que la mayoría de las administraciones municipales se renovaron, la falta de firmas de las autoridades ha sido el pretexto más recurrente que han tomado las empresas constructoras para evadir el pago. Dicen que lo peor es que hay empresas constructoras que ya recibieron el dinero de parte del gobierno como concepto de la liquidación de los trabajos, pero estas no han entregado el pago a los transportistas.