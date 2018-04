Tercer Piso

Debate. La Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Sinaloa ya trabaja en los preparativos del primer debate de candidatos al Senado de la República organizado por ellos, cuya fecha fue pactada para el martes 8 de mayo a las 19:00 horas. De entrada, es el primer encuentro de aspirantes a senadores acordado entre los representantes de los cuatro competidores, pero no se descarta que haya uno o dos más, que sería en Los Mochis y Mazatlán, pero nada confirmado, ni fecha tentativa. Han transcurrido 17 días de campaña, y hasta el momento no han “prendido”, y los candidatos mantienen recorridos por lugares públicos y reuniones chicas con simpatizantes; ninguno ha mostrado músculo.

Doble cara. El inicio del Tianguis Turístico Mazatlán 2018 tuvo dos caras para los mazatlecos. La primera, de alegría, cuando el gobierno federal refrendó su confianza en que las obras y la proyección que tendrá el destino lo catapultarán a mejores mercados de comercialización. La otra fue negativa, pues hasta a los medios locales se les impidió cubrir la cena que se le ofreció al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a los participantes en el Tianguis. Los reporteros fueron sacados cuando intentaban registrar el evento.

Repercusiones. A menos de un mes de que los candidatos a la alcaldía de Guasave inicien de manera oficial con las campañas, los fantasmas del pasado de los aspirantes al puesto están al acecho. Caso muy particular es el de Marco Antonio Fuentes, un joven que fue atropellado por policías municipales durante la administración de Diana Armenta, y quien en el accidente perdió la pierna derecha. Resulta que, pese a que la ahora candidata y entonces alcaldesa se comprometió a ayudarlo para que obtuviera su prótesis, así como una fuente de empleo, en el aire se quedaron las palabras de la política, pues se fue sin resolver el asunto. Ahora todo parece indicar que el joven afectado está a la espera de que inicien con la propaganda y toda esa faramalla para recordarle la promesa que le hizo. Faltará ver si este recurso no es aprovechado por sus rivales para ganarse el favor de los indecisos, así como de quienes apoyan las causas justas y aborrecen al que se aprovecha del menos favorecido. Bien dicen que no es bueno dejar las cosas para después.

Otra vez. No es la primera vez que Pedro Solano Rojas, superasesor de la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, la mete en problemas, y esta en defenderlo a capa y espada. Muchos calculan que Ibarra Ceceña se va a dar cuenta tarde de lo engañada que estaba por Solano Rojas, quien, según el líder estatal indígena, Librado Bacasegua, tiene un salario de 48 mil pesos mensuales y otras prestaciones de privilegio que se contrapone a la precaria economía de la institución. Lo que llamó la atención de no pocos es que en su defensa Ibarra Ceceña revele que la Universidad ya no va a gastar en hospedaje ni en alimentación en su asesor ¡porque ya tiene casa en Los Mochis! Todo esto sale a relucir por el cese de Loreto Coronado Moreno como enlace de la institución ante las comunidades indígenas que provocó que los líderes tradicionales amenazaran con tomar la UAIS si no lo restituyen y quitarle a Ibarra Ceceña el cargo de vocera, el bastón de mando y de compromiso que le dieron. Dicen que nada hace Ibarra Ceceña porque cree que la rectoría se la debe a Solano Rojas por su supuesta cercanía con el grupo del Estado de México. ¿Que no es al gobernador Quirino Ordaz Coppel?