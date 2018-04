Tercer Piso

Primer debate. Los cinco candidatos presidenciales se enfrentaron y se dieron con todo, y la mayoría de los ataques fueron dirigidos para Andrés Manuel López Obrador. El formato del debate permitió que hubiera más interacciones entre los participantes, pero por momentos hubo confusión entre los candidatos sobre los turnos y las participaciones. No se puede hablar de un ganador, pero cada equipo de campaña debe hacer su propio análisis y determinar las estrategias que deberán usar para los días que restan de campaña; y todavía faltan dos debates más. Sin embargo, la participación que mayor número de comentarios provocó fue la propuesta de “El Bronco”, de cortarle la mano a todo aquel que robe.

Golpeteo. El candidato a senador del PRI en Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, se apoyó en el exgobernador Francisco Labastida Ochoa para relanzar su campaña. El evento, celebrado en el campo de su suegro, el empresario Daniel Ibarra, el Parnas, estuvo retacado por los demás candidatos, líderes formales y naturales y operadores que, cuando menos, no se pueden quejar del trato que les dieron: comieron a llenar. Signos de los tiempos. Todo iba bien, nada más que algunos no estuvieron tan de acuerdo con que Zamora Gastélum tomara un discurso «golpeador» contra su rival del PAS, PAN, PRD y MC, Héctor Melesio Cuen Ojeda, que remató en su intervención Labastida Ochoa. No fueron pocos los que comentaron que está bien que se haga el contraste, pero el problema es que al explotar ese discurso de confrontación se exponen a que les reviren. ¡Y vaya que eso ocurrió en las redes sociales! Además, al irse contra Cuen dan a entender que les preocupa su candidatura.

Saldos favorables. Una de las mejores noticias que se dieron durante el reciente Tianguis Turístico Internacional Mazatlán 2018 es la continuación del proyecto del Centro Integralmente Planeado de Escuinapa, al cual la administración de Enrique Peña Nieto ha mantenido con un presupuesto mínimo solo para evitar su pérdida. Durante el evento se dio la noticia de que el megaproyecto turístico en el cual Escuinapa había depositado todas sus expectativas de desarrollo será recanalizado al segmento del turismo de naturaleza y que este año tendrá un presupuesto cercano a lo 100 millones de pesos, un incremento sustancial luego del gasto de apenas 43 millones de pesos en el 2016. Así, el Tianguis Turístico tuvo otro beneficio para Sinaloa.

Buenas amistades. Muy abrazados y sonrientes posaron para la foto los candidatos Pepe Menchaca y Eleno Flores Gámez en el festejo por el 86 aniversario del ejido Bamoa, sindicatura de la que es oriundo el popular Gordo Eleno.

La imagen fue colgada desde la cuenta de José Menchaca, candidato a la diputación federal por el Distrito 4, quien, no queriendo la cosa les recordó a todos las raíces de Flores Gámez, quien aunque ahorita está buscando la diputación local por el Distrito 7 por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), creció y se formó en las filas del PRI. Faltará ver qué opinión les merece a todos esos ciudadanos que hasta se pelean por tal o cual ideología, cuando en realidad son muchos los políticos que tras bambalinas llevan una relación mucho más cercana y cordial de lo que imaginamos. No faltará el malpensado que hasta considere que, como dicen por ahí, todos son harina del mismo costal.

Sin fuero. A decir del presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, la eliminación del fuero para políticos en México se presume como un gran paso hacia adelante; sin embargo, también se abren nuevas puertas para que den inicio problemas legales y cuestiones más personales. Será necesario que tanto los diputados federales como el Senado vean los pros y los contras de esta decisión y eviten algo sumamente común en México, en donde las costumbres se vuelven leyes. Se habla de que, con la eliminación del fuero, los políticos correrán el peligro de que, solo por revanchismo político, se les esté tachando o atacando de que cometieron un delito. La ciudadanía deberá poner mucho de su parte para evitar que esto se esté haciendo costumbre y, lejos de que la eliminación del fuero ayude a los mexicanos, puede perjudicar.