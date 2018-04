Tercer Piso

Sin emoción. Dicen los que asistieron a la reunión que, por más que tratan de aparentar que están unidos, los cierto es que los integrantes de la coalición Por México al Frente y Por Sinaloa al Frente se ven muy divididos. Esto porque ayer los discursos del exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y del exdirigente Jesús Zambrano durante una conferencia de prensa no lograron prender a las pocas personas que acudieron al reconocido hotel en donde se realizó. Por su parte, Adolfo Rojo reía muy poco; mientras que Audómar Ahumada Quintero, Sebastián Zamudio y Mario Ímaz mostraban mucha seriedad, y el ambiente parecía más de un funeral que de uno en donde se trataba de mostrarse apoyo. Y, a pesar de que Valle y Zambrano presumían una y otra vez que Anaya será el ganador, también hubo quien consideró que estaban muy adelantados al decir que José Antonio Meade está fuera de la contienda y parecían olvidar que, el día de las elecciones, muchos de los que parecían muertos han dado la sorpresa.

De a de veras. Para que vean que no solo de palabra es su apoyo, el diputado local panista Roberto Cruz Castro participó en una reunión de amigos este fin de semana con el candidato a alcalde de la coalición de Morena, PT y Encuentro Social, Guillermo «Billy» Chapman. Dicen que es el que le puso cascabel al gato en el encuentro en el que estuvieron maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes antes de que llegara Cruz Castro habían conversado con Chapman, con quien se la van a jugar en este proceso electoral. Quienes tuvieron acceso a la reunión, aseguraron que el Güero Cruz no se anduvo por las ramas para darle el respaldo a Chapman, que estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Así se confirma que el diputado local panista no solo de habladas abandonó a su suerte a los candidatos panistas en Ahome, y la prueba máxima la va a dar cuando el candidato a la alcaldía de Morena, PT y Encuentro Social realice el acto de inicio de campaña.

Vuelta a la realidad. Después del Tianguis Turístico Internacional Mazatlán 2018, la principal tarea para el Ayuntamiento de ese municipio parece ser la inspección de las obras, que con una inversión aproximada de 800 millones de pesos se han realizado durante los últimos dos años. Los regidores ya han apurado al gobierno municipal, que encabeza Joel Bouciéguez, para que se revise la calidad de las obras en el malecón, el faro y el parque de las Ciudades Hermanas. Esto porque desde que terminó el magno evento turístico no han cesado las correcciones de obras en el malecón y en el Centro Histórico, donde las cuadrillas de obreros taladran el adoquín recién instalado porque, con las prisas, se les olvidó hacer las rampas, las canaletas pluviales, el paso de cableado, entre otros detalles.

Costumbres arraigadas. El señalamiento realizado por parte de los candidatos y los simpatizantes de Morena, en los que aseguran que militantes del PRI están haciendo uso de los programas sociales para intimidar y coaccionar el voto, no debe quedar ahí. Una cosas es hacerlo público ante los medios, y otra muy distinta es acudir con pruebas ante los órganos y las instituciones competentes. Por lo pronto, y hasta que no le den la formalidad que amerita, solo será un «run run», pues eso que dicen es una costumbre muy arraigada entre algunos partidos derechistas a lo largo y ancho del país.

Sin cómo responder. En donde las carencias se siguen incrementando es al interior del Cuerpo de Bomberos de Mocorito. Con la presencia de la temporada de calor, en la zona serrana del pueblo mágico se viene incrementando una serie de incendios; sin embargo, el coordinador de Protección Civil en el municipio, Valentín Alapizco, señala que Bomberos se encuentra sin herramientas para combatir los incendios forestales.