Tercer Piso

Calladitos. Mientras a los ciudadanos los tránsitos los multan o les retiran el polarizado, lo cierto es que cada vez son más las patrullas tanto de policías municipales como estatales que traen el polarizado muy oscuro y es imposible ver a través del mismo. Esto ha ocasionado la inconformidad de algunos ciudadanos que aseguran que las cosas deben ser parejas, además de que los policías deben ser vistos, sobre todo ahora, en donde se comenta que podría haber patrullas clonadas y la población ya no sabe en quién confiar. Habrá que esperar a ver qué respuesta da el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Genaro Robles Casillas, ante estos cuestionamientos.

Color de rosa. Los cenecistas de Ahome se quedaron de una al escuchar a Ana Cecilia Moreno Romero en su despedida provisional como presidenta de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa. Esto porque pintó su liderazgo y un campo color de rosa. Algunos líderes señalan que no saben de dónde saca Moreno Romero que trabajó para que el sector mejorara y mantenerlo unido, cuando es señalada de haber tenido un liderazgo cómodo esperando la dádiva gubernamental. Si eso opinan los de casa, los dirigentes de otras organizaciones sostienen que por ese tipo de dirigentes las condiciones de vida de los productores no avanzan. Es más, los liderazgos cenecistas pugnan por que Moreno Romero, quien busca su reelección como diputada local por Sinaloa municipio, no regrese a la presidencia de la Liga de Comunidades Agrarias, y aunque consideran que su relevo, Samuel López Angulo, fue impuesto, prefieren que este termine el periodo. En realidad, muchos dicen que el cambio es con fin electorero y no para ver por los productores.

Diablo desaparecido. El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le da al exalcalde de Mazatlán Carlos Felton González la posibilidad de emprender acción jurídica en contra de Héctor Samuel Torres, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por supuesto acto de imparcialidad, terminó por darle un impulso a la campaña del panista por la diputación federal del Distrito 01, que desde su inicio se ha mantenido de bajo perfil. Las implicaciones del caso fueron muy analizadas, y con ello el nombre de Felton González se ha repetido en la discusión de los derechos políticos y la imparcialidad del aparato de justicia de los sinaloenses. Quien se ha mantenido al margen del caso, aun cuando le compete de manera directa, es el también panista y aspirante a la alcaldía de Mazatlán Alejandro Higuera Osuna. El llamado Diablo Azul no ha dado declaraciones sobre el caso, aun cuando interpuso el mismo recurso que Felton González en contra de Héctor Samuel Torres. Personas cercanas al Partido Acción Nacional aseguran que Higuera Osuna solamente espera el 14 de mayo para arrancar su cuarta cruzada por la alcaldía de Mazatlán.

Se va a saber. Por otro rumbo, los que ahora andan muy preocupados por no perder el voto del sector campesino son los priistas en Guasave. No se trata de que alguna vez hayan ignorado la dimensión del poder que tiene el sufragio de quienes realizan esta actividad, más bien obedece al sentido de pertenencia, ya que al parecer los del Revolucionario Institucional creían que los de sombrero y pala nunca se les iban a rebelar. Total, que nunca han visto tan cercana la posibilidad de que el voto verde les dé la espalda como en este proceso, por ello andan como abejas a la miel rondando a los líderes y reactivando a los cabecillas que mueven esos grupos. Lo correcto sería que durante toda su gestión tuvieran presente la importancia de los hombres de campo, pero como cita conocido refrán: parece que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido.

Sin resultados positivos. Desde la administración del expresidente municipal de Mocorito, José Eleno Quiñónez, se había anunciado la creación de once represas en diferentes comunidades de la zona serrana como una medida de acción para evitar la sequía que afectara al ganado y el uso de consumo humano; sin embargo, pareciera que las acciones emprendidas en aquel entonces por el director de Desarrollo Agropecuario en el municipio, Yososuke Katsuyosy Lau Osuna, nomás no han funcionado, debido a que como nunca se tiene una crisis aguda en los pueblos, causando ya la muerte del ganado y abasteciendo en pipas las zonas altas porque de plano nomás no hay agua.