Tercer Piso

Se cocina aumento. Pasando el proceso electoral se avecina un buen golpe al bolsillo de la ciudadanía, dijeron fuentes de Vialidad y Transportes, pues los concesionarios ya están negociando un nuevo incremento. Para eso quieren que los estudiantes estén de vacaciones y que la ciudadanía esté contenta o desilusionada porque ganaron o perdieron los candidatos, y así les pase desapercibido el aumento. Todo indica que la tarifa subirá a 10 pesos, aunque los concesionarios están pidiendo más. Lo cierto es que el gobernador debe manejar este tema con mucho cuidado, ya que «el horno no está para bollos». Son muchos los transportistas que no están prestando buen servicio y hay varios camiones chatarra que en verdad no ameritan el aumento. Esta por verse si la ciudadanía permitirá este nuevo golpe al bolsillo.

Oxigeno puro. Atinado él comentario de José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, sobre el triunfo de la selección mexicana sobre Alemania en el Mundial de Rusia. Esto porque un día antes, al llegar a Los Mochis, pronosticó que iba a ganar México porque, argumentó, no siempre triunfa el favorito, con lo que hizo una analogía en el proceso electoral. Es decir, que le va a ganar al candidato morenista Andrés Manuel López Obrador. Muchos dicen que en la ciudad otrora cañera Meade tomó aire en la recta final de la campaña. Vio a los grupos de priistas unidos, con quienes cenó tras llegar a la ciudad, y ayer empezó el día desayunando con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, acompañados de sus esposas, en el mercadito Independencia. Meade se reunió con un grupo de empresarios en la casa de Leonardo Félix. La locura tricolor, por la selección mexicana y la del PRI, fue tras el triunfo de México que Meade festejó en la casa del presidente del PRI en Ahome, Aldo Prandini, a la que llegó después del partido y en donde se habían concentrado los priistas y el candidato a la alcaldía Álvaro Ruelas. Así, los priistas, panalistas y verdes quedaron engallados. Por esto, en la tarde, Meade se fue superanimado a Guasave al magno acto campesino.

San Ignacio parece un municipio relativamente tranquilo en cuestiones políticas, pero en esta contienda ya se están reportando casos de violencia política. El candidato del Partido Verde Ecologista de México, Iván Báez, acudirá hoy a Mazatlán para hacer pública su queja por la destrucción de casi todo su material de propaganda. Refiere que las acciones vandálicas en su contra se han concentrado en la zona costera del municipio. La queja ya fue interpuesta ante el Consejo.

Exigen más atención. Tras el anuncio de la Profepa de que está vigilando una minera ubicada en la sindicatura de San José de Gracia en Sinaloa municipio, ante el temor de que se pueda repetir lo vivido en Urique, Chihuahua, donde se dio un derrame de jales, el alcalde sinaloíta, Radamés Véliz, urgió a las autoridades para que pongan mucha atención en el tema, y no porque esté convencido de que la minera es un riesgo, sino porque la gente de ese poblado extrae minerales y los tritura en molinos que tienen en sus casas, lo que sí representa una contaminación importante, pues son muchos los que trabajan de esa forma el material.

El nuevo grupo. EL que se convierten en Asociación Civil es el Grupo Auténtico del PRI (GAP), quien luego de manifestarse en contra de la reelección de candidatos al interior del partido dice que se suma a los trabajos que ha venido haciendo en Salvador Alvarado el candidato que busca reelegirse como presidente municipal, Carlo Mario Ortiz, y que no solo con eso dan marcha atrás a su verdadera razón de surgir como grupo, sino que además se fortalecen como Asociación Civil. El presidente del GAP, Everardo Angulo Valle, dice ahora que ya no es de ellos la página de Facebook, que se denomina «No reelección en Salvador Alvarado 2018», porque ahora ya apoyan al candidato del PRI.