Tercer Piso

¿Complot? Luego de que se robaran varias cámaras de seguridad en la ciudad, con lo cual se quedaron ciegos varios puntos, dos peligrosos reos escaparon del penal de Culiacán. Todo esto hace sospechar que la fuga se estuvo preparando y que los delincuentes esperaron el momento en el que no hubiera cámaras y, de esa manera, que no les siguieran la ruta del escape. Esta fuga también se da luego de que se construyera un módulo de seguridad con el objetivo de que fuera más seguros tener más vigilados a los reos de alta peligrosidad. De acuerdo con los informes, los delincuentes salieron por la puerta principal, en donde los esperaba una unidad. Dicen que no se descarta que haya personal involucrado. Custodios han venido denunciando desde hace meses que el penal no cuenta con las condiciones de seguridad para tener reos del fuero federal. Quizás lo hecho ha sido insuficiente.

Rebelión. Algunos priistas de Ahome y El Fuerte se están poniendo el huarache antes de espinarse, por la posibilidad de cambio en la presidencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, dan por hecho que Carlos Gandarilla va a salir de esa posición. Sin embargo, lo que están impugnando es que el exgobernador Jesús Aguilar Padilla, excoordinador en Sinaloa de la campaña presidencial de José Antonio Meade, quiera «imponer» en esa responsabilidad partidista a su yerno Sergio Arredondo, director del Cobaes. Pero no solo por eso, sino también están rechazando la «intentona» de que el senador Aarón Irízar sea el nuevo líder del PRI en Sinaloa, ya que su gente lo está impulsando para asumir el control priista en la entidad. Algunos priistas, incluso que están en cargos públicos en los ayuntamientos, rechazan esas dos cartas porque por eso votó en contra la ciudadanía. Y parece que no se entendió el mensaje.

Anda bravo. El regreso de Hugo Enrique Moreno Guzmán a la presidencia municipal de Escuinapa puso al Ayuntamiento de cabeza. El excandidato priista, quien perdió la contienda municipal para reelegirse como alcalde por otros tres años, llegó a la comuna, como quien dice, «con la espada desenvainada». El anuncio de su regreso generó la salida de siete funcionarios de primer nivel y el despido del tesorero municipal, Enrique Lizárraga Tirado, por supuestas irregularidades. Luego, en rueda de prensa anunció una auditoría a la administración de la exalcaldesa Fernanda Oceguera por el supuesto saqueo de 1 millón y medio de pesos. Advirtió que pediría la prisión para quien resulte responsable de posibles delitos. Trasciende que en los próximos días podría haber más cambios en el Ayuntamiento.

Con el pie izquierdo. La que está iniciando muy mal su relación con el grupo sindical del Ayuntamiento es la alcaldesa electa de Guasave, Aurelia Leal, y es que luego de que dijera que van a revisar los altos sueldos que tienen algunos sindicalizados, sus palabras no fueron bien recibidas por el líder, Alejandro Pimentel Medina. Los allegados a la alcaldesa le deben sugerir una estrategia para mejorar la relación con el líder del Stashag, porque el hecho de tener 374 agremiados habla del poder que tiene el grupo para influir en la operatividad de la comuna, si no, que le pregunten a Armando Leyson, pues dicen que el fracaso de su gobierno tuvo mucho que ver con la relación con ese grupo. Por cierto, además de las declaraciones, Alejandro Pimentel está sentido con Aurelia Leal, pues luego de que este le enviara un mensaje de felicitación tras darse a conocer su triunfo, la presidenta electa le aplicó el famoso visto y no tuvo la cortesía de responder. Desde ahí las cosas iniciaron mal.

Llegó y se fue de vacaciones. Quien se está tomando unas ricas vacaciones por todo el trabajo que tuvo que hacer, y no necesariamente en beneficio de los angosturenses, es el presidente municipal José Manuel «Chenel» Valenzuela. Recordemos que el pasado 16 del presente mes regresó a la presidencia municipal, pues era la fecha límite de la licencia que había pedido para separarse de este cargo e ir por la diputación local. Bueno, hasta aquí todo bien, llegó el lunes 16 cuando regresó a este trabajo y luego, en cuanto sacó una sesión de cabildo, tomó las vacaciones y pensará que las tiene bien merecidas, pero acordémonos que duró más de tres meses sin estar al frente de municipio y, lo más complicado, fue la campaña para la diputación donde el primer beneficiado es él y ya veremos si Angostura llega a beneficiarse, porque de problemas tiene una gran bola de nieve que sigue cayendo, como la paramunicipal de la Junta de Agua sin recurso ni para pagar la luz y la deuda de poco más de un millón de pesos que se tiene pendiente con los sindicalizados, por mencionar algunos.