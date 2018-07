Tercer Piso

A cumplir. Un fuerte problema se está presentando en todo el estado con el tema de las pavimentaciones. Y es que de manera continua se denuncia que el trabajo en las calles ha sido parado por los constructores por la falta de dinero. La misma queja se hace tanto en esta ciudad capital como en las sindicaturas. De no apresurarse con este tema, el departamento de Obras Públicas va a enfrentar muchos problemas porque algunas calles con el inicio y luego abandono de los trabajos quedaron mucho peor, y ahora son un peligro en lo que se refiere a las inundaciones, así como en la gran cantidad de hoyos que hay. Hay quienes se preguntan si el arrancar tanta pavimentación gratuita en todo el estado no fue solamente una acción electorera. Ahora el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, no haya la puerta para pagar.

¿Rectificación? Es tanto, el alboroto que provocó el alcalde electo de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, con eso de desaparecer el operativo Alcoholímetro, ya es noticia a nivel nacional. En una columna de un periódico nacional tocaron el tema, en donde «bajita la mano» cuestionaron su postura. Los detractores de Chapman, incluidos actores políticos que perdieron en forma estrepitosa en la elección pasada, no sueltan ese asunto porque saben que el alcalde electo de Ahome tiene ese lado flaco, porque calculó mal la reacción que pudiera haber tenido ese anuncio o lo planteó sin querer en forma equivocada. Sin embargo, dicen que Chapman tiene margen de maniobra para darle vuelta a la página en ese tema, como lo hizo en el caso de la advertencia hacia a sus futuros funcionarios, a quienes dijo que si robaban un solo peso los iba a ir a tirar a Navojoa. Eso quiere decir que en el tema del Alcoholímetro puede haber rectificación, con lo que dejaría sin materia a sus opositores. Ya se verá.

Acaparan reflectores. La polémica ha sido la constante en el Ayuntamiento de Escuinapa en los últimos 10 días. Desde el regreso de Hugo Enrique Moreno Guzmán a la alcaldía para terminar los tres meses y medio de gobierno que le restan, tras la derrota en la contienda por su reelección, en el Ayuntamiento se ha dado la renuncia de siete funcionarios de primer nivel, la destitución del tesorero municipal Enrique LIzárraga Tirado y el nombramiento de los funcionarios en relevo en medio de acaloradas sesiones de cabildo. El munícipe ha solicitado un detallado estudio financiero del Ayuntamiento para conocer los movimientos hechos durante la administración de cinco meses que encabezó Fernanda Oceguera Burques, a quien señaló de un posible desfalco por 1.5 millones de pesos. No cabe duda que los próximos meses serán muy intensos en Escuinapa.

Con la misma historia. En Angostura, los lugareños viven con el mismo cuento que le ofrece el gobierno municipal, incluso desde que fue alcalde por segunda vez del municipio José Manuel «Chenel» Valenzuela, y es que se dijo que se realizaría un malecón en la sindicatura de La Reforma, pero solo en eso quedó. En el 2016, el exalcalde José Ángel «Pitón» Castro anunció el proyecto, apoyado por el diputado federal Evelio Plata, la Unidad de Inversión del Gobierno del Estado, entre otros funcionarios. Terminó el periodo el Pitón y el proyecto se siguió presentando como solo eso, una idea sin aterrizar acciones ni recursos. Ya está por cerrar su periodo al frente del gobierno municipal el popular Chenel, y sigue diciendo que buscará recursos para realizar el tan mencionado malecón para la proyección turística del municipio.

Entrega la estafeta. Con el que no aplica la popular frase de «no se anda por las ramas» es con Severo López Valdez, y es que quien fuera secretario particular de Presidencia todavía hasta la semana pasada, cuando Víctor Espinoza estaba al frente de la alcaldía, publicó en su cuenta de Facebook una frase en la que, citando a un amigo, señaló que la gente muere cuando calla ante algo que le importa. No dijo para quien, pero una cosa es segura: llevaba dedicatoria.