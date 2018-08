Tercer Piso

Se hace costumbre. Cada vez son más los vecinos del municipio de Culiacán que salen a denunciar que les dejaron empezada la pavimentación de sus calles. El problema es el mismo: el Gobierno del Estado no paga a las constructoras. Ahora, los vecinos, entre ellos de la colonia Los Huizaches, quieren que el gobernador salga a explicarles si continuarán o no los trabajos o bien fue algo electorero. Lo cierto es que Osbaldo López Angulo, secretario de Obras Públicas del gobierno estatal, no la tendrá nada fácil si no cumple con lo que prometieron. Se dice que hay decenas de calles cuya pavimentación inició, pero están paradas por falta de presupuesto, aunque el secretario se empeñe en desmentirlo.

Caiga quien caiga. Luego del escándalo que protagonizó el líder de los Trabajadores Sindicalizados del Ayuntamiento, Alejandro Pimentel Medina, donde vecinos denunciaron ante la Policía que en el taller municipal estaba dicho personaje bebiendo y, para colmo de males, hasta balazos se tiraron ahí, la alcaldesa Diana Armenta dijo que está a la espera de los resultados de la investigación, y, si el dirigente del Stashag en Guasave resulta culpable, habrá que aplicarse el reglamento, como la ley lo indica. Es de todos sabido que la relación de Diana con Alejandro Pimentel siempre fue escabrosa, pero si el líder sindical alteró el orden en la forma que se le imputa, la presidenta municipal debe exigir que se le sancione, y no por revanchismo, sino porque se debe poner el ejemplo de que nadie está por encima de la ley.

Metódico. El secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, Álvaro Ruelas Echave, no dejó suelto el tema del agua de la planta potabilizadora Comisión del Río Fuerte, como fue la instrucción del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Pese a que el sábado se restableció el servicio de agua potable en la ciudad, una vez que con estudio de laboratorio se acreditó que no estaba contaminada tras la caída de un camión cargado de fertilizante en el canal que abastece la planta potabilizadora, se habla de que Ruelas Echave le dio seguimiento al caso para no tener ninguna sorpresa. Asimismo, enfrentó las versiones que provocaban pánico por el derrame de jales de la mina Río Tinto, Chihuahua, pese a los estudios que descartaban contaminación en la presa Huites y el río Fuerte. El secretario de Desarrollo Sustentable hizo lo mismo en este caso en Los Mochis. Algunos comentan que el enviado del gobernador para manejar la contingencia batalló más para acotar las versiones falsas que causaron alarma en la población que el problema en sí. Gajes del oficio. Por otro lado, se habla de que la Coepriss se fue contra la empresa de fertilizantes, que hasta la clausuró.

Visita sorpresa. En medio de la crisis política que ha generado la confrontación entre el alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán y la expresidenta municipal Fernanda Oceguera Burques, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, realizó ayer una visita sorpresa a Escuinapa. El mandatario estatal inspeccionó los trabajos de pavimentación y los servicios de salud que se dan en el Hospital General. El rubro de las obras públicas se ha convertido en un tema candente para el alcalde, pues durante la licencia que solicitó para ir por la reelección, Oceguera Burques (quien lo suplió en el cargo) lo acusó de dejar al menos doce obras públicas sin presupuesto ni permiso del cabildo. Más recientemente, Oceguera Burques abundó que el excandidato firmó cuatro cheques por dos millones de pesos para pagar a constructoras, cuando ya no era alcalde. No sabemos si el gobernador abordó esos temas con Moreno Guzmán, pero seguramente causó tensión.

Afectados. Quien alzó la voz por la manera en que la plazuela de Los Tres Grandes en el Centro Histórico de Mocorito se convierte en un «tianguis» fue el regidor y presidente de la Comisión de Comercio, Antonio Gutiérrez, pues señala que el comercio informal se apodera del lugar solamente cuando hay derrama económica por el pago del programa Prospera o 65 y Más, lo cual asegura que es una afectación para el comercio establecido, ya que prácticamente les quitan las ganancias que pudieran tener en esos días. Por otra parte, ¿en dónde quedó lo de mantener despejado el Centro Histórico para dar una buena imagen al turismo?