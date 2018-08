Tercer Piso

Claridoso. Que si no pueden, les dejen el lugar a otro, ese fue el mensaje de Ricardo Jenny del Rincón, coordinador general del Consejo de Seguridad Pública, al dirigirse al resto de los integrantes de este Consejo. Esto porque, de acuerdo con Jenny, la mayoría saca uno u otro pretexto para no estar haciendo lo que les corresponde porque son honoríficos. Ricardo y Javier Llausás son los miembros de este Consejo que han tenido gran actividad y siempre andan haciendo cuestionamientos y pidiendo a las autoridades que haya más seguridad. Al resto no se les conoce, por lo que Jenny ya no soportó más y los invitó a que cumplan con lo que se comprometieron o mejor irse.

Oportunidad. Dicen que, con todos los riesgos de que lo señalen de populista y otras cosas, el secretario de Desarrollo Sustentable en Sinaloa, Álvaro Ruelas Echave, se aventó el boleto de idear el programa de condonación de intereses y recargos para los deudores del Instituto de la Vivienda en Sinaloa (Invies), que está en vías de extinción. No son pocos los sinaloenses que están en esa situación, mismos que se mostraron complacidos por la disposición que existe para crearles las condiciones de resolver ese problema, con lo que se abre la puerta para obtener el título de sus propiedades. Los observadores señalan que el programa es de idea y vuelta. De beneficio mutuo. Ruelas Echave dinamiza y mejora la imagen de la dependencia, y de paso la del gobernador Quirino Ordaz Coppel, y los deudores del Invies tendrán la seguridad jurídica de su propiedad. Lo que sí es que, de una forma u otra, se le tenía que entrar al problema del Invies, en donde se aplica el dicho de que, de lo perdido, lo ganado, ahora que está el proceso de su desaparición.

Precavidos. Ante la cercanía del fin de la administración, es sabido que, en Mazatlán, funcionarios municipales han empezado a movilizarse para asegurar la basificación de familiares e incondicionales en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento (Stasam). Se trata de una añeja costumbre en la cual el gremio municipal cede una cuota de hasta doce plazas para integrar a sus recomendados al gremio. Esto hace que el Stasam tenga una abultada base de mil 10 agremiados y 500 jubilados o pensionados. El alcalde electo Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres ya habló del caso y dijo que espera que el presidente municipal Joel Bouciéguez no continúe con esta costumbre que ha generado una pesada carga financiera al gobierno porteño. La pregunta es: ¿le hará caso?

Muy astutos. Repleta de información y de puntos importantes estuvo la última sesión de cabildo en Guasave, pero, indudablemente, «la cereza en el pastel» fue la aprobación para que se instale un nuevo casino en la ciudad. Parece que a los regidores de todos los partidos y hasta los independientes se les olvidó que ellos son, o se supone que deben ser, la voz de los ciudadanos en esa mesa, y dejaron de lado el hecho de que alguna parte de la población se ha mostrado en desacuerdo con este tipo de inversiones. Como cortina de humo intentaron distraer la atención de los presentes presentando puntos como algunos enroques en el gobierno, entre ellos la renuncia del hasta entonces secretario del Ayuntamiento, Juan Ramón Bojórquez Cempoatl, y hasta la aprobación del cabildo abierto, lo cierto es que la estrategia no les salió como esperaban, y fueron duramente criticados los ediles por ser tan buenos para levantar la mano.

Piden atención. Al que le dejaron un gran paquete fue a Radamés Veliz Quiñónez, presidente sustituto de Sinaloa municipio, pues, a pesar de que hace ocho años los habitantes de poblados serranos fueron desplazados por altos índices de violencia, comentan que nunca han sido atendidos por parte de la alcaldía de su propio municipio, pues siempre han estado dependiendo del municipio de Badiraguato, por el cual se sintieron arropados cuando se registraron las olas de violencia. Hoy piden al actual alcalde que interceda para que los apoye ante las carencias que presentan ahora que han regresado a sus lugares de origen.