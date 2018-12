Un doctor al Congreso. Saúl Lara Espinoza, doctor en Derecho, se perfila como fuerte candidato a dirigir la Secretaría Técnica del Congreso del Estado al tener el perfil idóneo para el cargo y dada su cercanía con integrantes de Morena. No por nada en la semana se encargó de capacitar a los nuevos legisladores morenistas que están por entrar en funciones. Lara Espinoza cuenta con larga trayectoria como docente en las materias de Constitucional y Administrativo, y ha sido asesor en el Congreso del Estado en varias ocasiones, así como gestor de innumerables iniciativas de ley. Por eso y por muchas cualidades más que posee, sin lugar a dudas su llegada a la Secretaría Técnica del Congreso es inminente.

¿A quién le creemos? Aunque los resultados de los estudios realizados por el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) arrojaron que ya había camarón en esteros y bahías y con una talla adecuada, las autoridades decidieron establecer el levantamiento oficialmente para el 11 de septiembre; sin embargo, a decir de pescadores, el camarón ya se fue de estos litorales, por lo que temen que la temporada no sea tan buena como se esperaba. Aunque el secretario de Pesca en el estado, Sergio Torres Félix, desmintió esta situación y aseguró que sí hay producto, y que si quienes se dedican a esta actividad solicitaban que la veda se levantara en agosto fue por desesperación.

Esperar sentada. Dicen que la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, tiene que esperar sentada al gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien le pide que visite la institución. Quienes la han escuchado comentan que suena más a su intención de mandar el mensaje de su respaldo para aplacar a quienes andan en busca de relevarla que otra cosa. Los que saben del tema aseguran que no hay un buen ambiente de quienes mandan en tercer piso de Palacio de Gobierno hacia la rectora porque tienen acuse de recibo de que Ibarra Ceceña le daba el crédito al grupo del Estado de México de su ascenso a esa posición que al propio gobernador. Eso —aseguran algunos— se lo metió en la cabeza Pedro Solano, su superasesor, que cayó en desgracia (lo tuvo que destituir) por los aires de grandeza que traía que lo llevó a enfrentarse a grupos internos que le ganaron la batalla.

Transparencia. La contingencia ocurrida en El Burrión, Guasave, deja en evidencia la falta de rendición de cuentas por parte de los módulos de riego, a quienes se supone que los productores aportan una cuota para limpieza y mantenimiento de canales y drenes, pues el que se desbordó —según los afectados— no había tenido dicho beneficio. Aunque no es su trabajo, pues los módulos de riego gozan de cierta autonomía, las autoridades del municipio deberían hacerles un llamado de atención para que cumplan con su obligación, ya que, a final de cuentas, las autoridades son quienes tienen que actuar cuando hay alguna situación de emergencia, como la de este fin de semana.

La sombra por el poder. Huele mal el módulo de riego V-I, y eso no lo pueden negar Osvaldo Saúl Aispuro Campos, presidente saliente, ni el presidente electo Vicente Nieto Sánchez, que el pasado sábado resultó ganador en un proceso un tanto sospechoso. La estrategia de divide y vencerás fue una de las medidas tomadas por Osvaldo y Vicente, quienes pertenecen al mismo grupo político, y no solo sumaron esfuerzos, sino que extrañamente acordaron en una reunión previa al día de la elección evitar el acceso a los medios de comunicación; sin embargo, la invitación llegó, y no se pudo detener, y lo que hicieron es desde la puerta de entrada a las instalaciones del módulo colocar a su gente para que en forma agresiva detuvieran a los periodistas. Por todos es bien sabido que, además de amasar grandes cantidades de recursos económicos, los módulos de riego son un trampolín político para quienes buscan amarrase del poder.