Tercer Piso

Traer o no arma. Tras el ataque y la muerte de Jesús Carrasco, agente de la Policía Estatal, el gobierno estará revisando los casos en los que los policías puedan llevarse a sus casas las armas de cargo. Esta oportunidad no la tienen muchos agentes porque el reglamento bajo el que operan no les permite portarlas fuera de sus jornadas laborales, aunque para los delincuentes ellos son policías las 24 horas del día. También, pese a la gran cantidad de atentados que se han registrado en el interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rector aún sigue pensando mucho sobre si deja entrar o no a los agentes preventivos. Lo cierto es que, en cuestiones de seguridad, lo de la autonomía debe quedar a un lado y se debe trabajar en garantizar la seguridad de los estudiantes. Son muchas las voces que dicen sí a que las policías entren a CU.

La vuelta. Dicen que los petistas de Ahome siguen esperando al comisionado del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, para hacer un balance del resultado de la jornada electoral, pero sobre todo para revisar el manejo económico del partido. Se habla de que Alcántara Martínez de vez en cuando visita Los Mochis en forma misteriosa, por lo que se supone que llega por asuntos personales que apuntan para Choix porque ni siquiera al presidente del instituto político en Ahome, Mario Hilario Flores Leyva, le habla, mucho menos lo procura para una reunión. Quizá porque este le vaya a tocar el tema de que le mueve el tapete para darle «pinochetazo» o porque le vaya a pedir que revisen las cuentas. El caso es que el comisionado estatal le saca la vuelta a los petistas de Ahome. ¿Por qué será?

Se apunta. Se apunta. Ayer que se realizó el Juego de la Esperanza en el estadio Francisco Carranza Limón, los jugadores Fernando Valenzuela, Juan Gabriel Castro, Antonio Osuna y José Peña, alias el Peluche, de manera amable estuvieron autografiando pelotas y playeras a la afición, sobre todo a niños que los admiran por haber sido jugadores de Grandes Ligas, evento en el que fueron acompañados por la alcaldesa Diana Armenta, quien también estuvo plasmando su firma en las bolas.

La celebración. El pasado fin de semana, Guamúchil fue el centro de la reunión de los docentes que, convocados por el Grupo Enlace Cívico Magisterial (Encima), acudieron para celebrar el cumpleaños de su líder, Daniel Amador. Este fue el cuarto festejo que se organiza en el mes en su honor, en donde prevalecen las felicitaciones y las peticiones de los profesores. El salón lució a reventar, lugar donde el exsenador agradeció la reconfortable bienvenida que le dieron sus compañeros. Además del líder del SNTE 53 en Sinaloa, Fernando Sandoval Angulo, estuvieron el presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez; así como la alcaldesa electa por Angostura, Aglaé Montoya. En su mensaje, Daniel dijo ser el padrino de Aglaé y se dijo seguro del buen gobierno que hará, pero nunca se habló de su intención de abandonar al PRI e iniciar el proceso de independizarse como partido político.

Lanzan SOS. Los transportistas de carga lanzan un llamado de auxilio, pues el sector ha ido enfrentando alzas de forma sistemática en el costo de los combustibles, así como en las piezas - la mayoría importadas - que se encarecen con la devaluación del peso. Para colmo, aseguran que los robos son recurrentes y el último golpe lo acaban de recibir con el alza a ls cuotas de peaje. Tienen sus esperanzas puestas en que el nuevo gobierno federal le de para atrás a esa medida. A ver si les hacen caso.