Tercer Piso

Blanco de protestas. A veinte días de haber iniciado su administración, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, presenció su primer desfile desde el balcón del Palacio Municipal, con motivo del 108 aniversario del inicio de la Revolución mexicana, y a pesar del poco tiempo que lleva en el cargo, casi todas las protestas que hubo fueron en su contra, entre ellas de los morenistas que lo acusan de traición por haber incluido a 25 priistas en su gabinete; además, otro grupo de ciudadanos que le reclamó sobre el estadio de beisbol. Ambos grupos se montaron frente a Estrada Ferreiro, el gobernador Quirino Ordaz y otros funcionarios que presenciaron el desfile. La única protesta que no fue para él fue de las rastreadoras. Por primera ocasión en muchos desfiles no hubo manifestaciones de maestros, ni de la CNTE ni de la UAS.

De permutas y algo más. Qué bien la hizo Cecilia Hernández, síndica procuradora en la administración municipal anterior. Al cuarto para las 12, ya casi con el pie fuera, dictaminó que no había delito que perseguir ni por qué hacerle caso a la Auditoría Superior del Estado en el caso de las permutas que aprobaron funcionarios encabezados por Arturo Duarte y su cuerpo de regidores. Los promoventes de la investigación, los exdiputados panistas, exigen que el Congreso local no dé carpetazo al asunto que afecta las áreas verdes de varios fraccionamientos. Con razón andan tan campantes los exfuncionarios. Lo bueno es que la síndica productora actual, Angelina Valenzuela, sí sabe lo que son las leyes y trabajar en beneficio de los ciudadanos. Ya se verá.

Mano dura. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres, se puso estricto. Ayer, en conferencia de prensa, advirtió que buscará el modo con el que todos los contribuyentes cumplan con el pago del predial como una política financiera estricta. El reto no es menor, tomando en cuenta que el índice de morosidad en el pago de ese gravamen rebasa el 50 por ciento. Vaya reto. Otra medida que pretende implementar el Químico es quitarle las unidades oficiales a los funcionarios durante los días de descanso.

Molestias. Desde algunos puntos, los síndicos de Guasave han levantado la voz para denunciar que no se les está pagando a tiempo y que tampoco se les está dando lo que corresponde de gasolina. Aunque no han querido hacer abiertamente la denuncia, hacen el llamado a las autoridades para que se pongan al corriente, pues aseguran que las cosas no pueden seguir así. Por su parte, el secretario aseguró que esto no es cierto y que sí se les está cumpliendo. Quién sabe a quién corresponda la razón, lo cierto es que, molestia, hay, y mucha.

Falta acción. Hasta el momento, la alcaldesa del municipio de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, no ha tomado cartas en el asunto del bacheo urgente en la carretera Guamúchil-Angostura. Al parecer, los dos recientes casos de accidentes automovilísticos ocurridos en menos de diez días no han suscitado al menos una declaración al respecto sobre las acciones a tomar para proteger la seguridad de los conductores. Es preciso recordarle sobre estos casos, el primero donde un conductor perdió la vida hace una semana al caer al canal Humaya; y otro conductor más cayó en su camioneta hace días a unos metros de donde sucedió el primer percance. La pregunta a la alcaldesa es: ¿acaso está esperando otro accidente más? Su responsabilidad es atender esta urgente necesidad.