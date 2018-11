Tercer Piso

Desconocimiento. Han transcurrido ya 52 días desde que inició esta legislatura en el Congreso del Estado, y hay diputados que todavía desconocen los procesos legislativos y las formas en que deben dirigir una sesión en el pleno y durante las comisiones. Y con la apertura que se tiene hoy en día, dejan en evidencia el desconocimiento y la falta de preparación de los legisladores, como sucedió ayer con el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, Fernando Mascareño Duarte, que presidió la sesión, la cual fue trasmitida por Facebook Live del Congreso, donde demostró que no tenía idea de qué hacer cuando se tiene que tomar una decisión. Y ante su inexperiencia y desconocimiento de los procesos, además de falta de asesores que lo guíen, la priista Gloria Himelda Félix Niebla tuvo que hacer esas funciones, quien tuvo que solicitar que se cortara la transmisión para explicarle a detalle a Mascareño Duarte lo que tenía que hacer, y unos minutos después se inició otra transmisión; pero la situación no mejoró. No es el único caso, pero cuando son presidentes de una comisión, esto resulta más grave. Así la cuarta transformación en el Congreso de Sinaloa.

Otra de Chapman. Ahora sí que ya el gobernador Quirino Ordaz Coppel no se veía sorprendido por lo que hacía el presidente municipal de Ahome, Billy Chapman, durante el recorrido y la reunión con carricenses que hicieron en el Poblado 6. El mandatario estatal escuchó atento las peticiones de servicios y la reconstrucción, pero el que se voló la barda con el tiempo fue el alcalde ahomense; eso sí, calló a todo mundo para que pusiera atención. El que no salió muy bien librado fue el gerente de operaciones de la Japama, Jorge Cinsel, a quien Chapman calló y le dijo que ya no ande echando la culpa a la anterior administración, que ni la mencione, que se ponga a trabajar. Incluso le habló al director de Obras Públicas, Julio Fierro, para que hiciera el compromiso de resolver inmediatamente el alumbrado público... Ahí nomás.

Esto se descontroló. Vaya que se caldearon los ánimos ayer entre las autoridades actuales y los exfuncionarios, pues mientras unos salían a defenderse, como la extesorera Siria Sugey Lugo y el exdirector jurídico Jesús Cecilio Pardini, la alcaldesa Aurelia Leal, junto con el tesorero, el secretario y el director jurídico, refutaban sus versiones diciendo que en realidad sí han encontrado muchas anomalías en el gobierno. Visiblemente molesta, la extesorera le mandó a decir a Aurelia que se ponga a trabajar y que mejore los números que le entregaron por el bien del municipio, que ella sabía que las finanzas no eran miel sobre hojuelas y que, a pesar de eso, le habían entregado buenas cuentas. Y entre tanto dimes y diretes, los guasavenses ya no saben ni a quién creerle, porque mientras una dice que la otra miente; otra señala que ni para pagar la luz les dejaron. Ya se verá el desenlace de esta telenovela.

A prepararse. En Escuinapa, las autoridades de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia en la zona sur han empezado a preparar sus argumentos luego de que el Congreso del Estado anunciara que llamará a comparecer a todos los involucrados en la atención e investigación del caso del pequeño Josué N., el niño de 8 años que fue asesinado, supuestamente, después de ser atacado sexualmente. Horas después apareció muerto a golpes el supuesto responsable. Los diputados locales consideran que las autoridades actuaron con lentitud y con algunas posibles irregularidades de omisión. El caso mantiene conmocionado a todo el sur de Sinaloa.

Ahorcado. Sin dar la cara y esperando a que su sucesora lo busque es como se encuentra José Manuel «Chenel» Valenzuela en su curul en el Congreso del Estado, pues desde que dijo que abandonaba el ayuntamiento para irse como diputado, detrás de él han venido saliendo una serie de inconsistencias económicas producto de la mala administración que se tuvo, porque en tan solo un año y diez meses se estuvo aumentó la nómina de 220 empleados; además —dijo la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez—, hay uno que otro «aviador», sin atreverse a revelar los nombres, porque dijo que será la ASE quien determine cómo es que realmente se encuentra el municipio. El detalle es que José Manuel sigue diciendo que la presidenta municipal no se le ha acercado para buscar ayuda y gestionar recursos que le permitan salir adelante, como si no supiera en qué condiciones dejó la alcaldía.