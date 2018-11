Tercer Piso

Inusitado encuentro. En menos de 24 horas sucedió lo que no había pasado en muchos, muchos años: renunció el dirigente nacional de uno de los sindicatos más grandes de América Latina, el SNTE, Juan Díaz de la Torre; y, por otra parte, López Obrador y Elba Esther Gordillo Morales sostuvieron un encuentro. Así es, AMLO y la Maestra, que en algún momento se vieron como acérrimos rivales, se reunieron en la capital del país, al parecer teniendo como sede una oficina del próximo secretario federal de Educación, Esteban Moctezuma. Estando en campaña, AMLO trabajó con René Fujiwara y Fernando González Sánchez, nieto y yerno de la Maestra, respectivamente. ¿Ahora como presidente, Andrés Manuel trabajará junto a Gordillo Morales?

Incertidumbre laboral. Han transcurrido 22 días desde el cambio de administración en el Ayuntamiento de Culiacán, y los trabajadores de confianza y eventuales continuaron con sus labores diarias, pero al llegar la primera quincena de noviembre su pago fue retenido por instrucciones del alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que todos se reportaran a Tesorería y demostraran que son empleados en activo, y así depurar a los «aviadores». El pasado martes, la tesorera Issel Soto González informó que han entregado el 50 por ciento de los cheques retenidos, pero, de acuerdo con algunos trabajadores, que manifestaron su temor a ser despedidos, eso es mentira, y que a nadie le han pagado, pero por miedo a represalias se mantienen tranquilos. Al interior del ayuntamiento hay incertidumbre y desesperación por la situación laboral. Y si la tesorera mintió ante los medios de comunicación, eso es más grave, porque se supone que ellos encabezan la cuarta transformación de la vida pública en Culiacán, y así y por otros tantos problemas están dejando mucho que desear.

Protesta. Todo un escándalo ha resultado la designación de Maribel Vega Quintero en la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, tanto que los maestros mantienen la toma del plantel por la manera en que se desechó a los profesores con más derecho. Los mismos alumnos se encargaron de decir en las redes sociales que tenían más méritos Manuel Apodaca, Berenice Bernal, Zayra Torres, Imelda Ayala, Francisco Javier Sarmiento, Paúl Fong, Francisco Flores y Jesús Iván Robles que la excandidata del PRI perdedora de la diputación 01. Ayer, también la asociación Maestro por México capítulo El Fuerte se inconformó contra la designación que hizo el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Otros fortenses ven hasta sospechoso que la nueva directora tenga título expedido apenas el 15 de agosto del 2018, cuando nadie sabía que estudiaba la Licenciatura en Educación. La propia Maribel dice que hoy se reanudan las clases.

Desprotegidos en la salud. Habitantes de la zona serrana de Concordia padecen de la falta de médicos en al menos tres comunidades. El alcalde Felipe Garzón lamentó que no exista disposición de los doctores por ejercer su profesión en esas zonas del municipio. El presidente municipal señala que hay seguridad; sin embargo, este municipio serrano ha sido de los más golpeados por la violencia en la zona sur durante el presente año, de ahí el temor de los galenos por buscar una residencia en esos lugares. El secretario de Salud en el estado, Efrén Encinas Torres, deberá hacer la labor para que los concordenses tengan los servicios médicos, porque hay muchas vidas en juego.

Vigilancia. Ayer, en los pasillos del Palacio Municipal de Guasave, llamó mucho la atención la presencia de policías infiltrados que se paseaban como resguardando el lugar. Se trataba de mujeres y hombres vestidos de civiles que estaban al pendiente, observando quiénes llegaban o salían del edificio, situación que anteriormente no se percibía al haber solamente un vigilante en el acceso principal del estacionamiento, y debidamente uniformado. Se desconoce si hubo alguna situación que se consideró delicada para la función pública o de plano esta estrategia se mantendrá durante toda esta administración.

¿Dónde quedó la bolita? «No me tocó a mí, si no, estaría en el “bote” ese amigo», fueron las palabras del gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel al referirse al recurso que estaba destinado para la construcción del puente del Arroyo Seco, por la carretera a la sindicatura de El Valle, en Mocorito, ya que esta obra tiene años siendo solicitada por los habitantes de la zona, y el mandatario aseguró durante su visita de ayer al municipio serrano que hace años se habían entregado dichos recursos, pero no se aplicaron. Entonces ¿dónde quedaría ese dinero y por qué en su momento nadie diría nada?