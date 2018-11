Tercer Piso

Cartas de Quirino. Con el último movimiento en su gabinete y con la renovación de la dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el gobernador Quirino Ordaz Coppel habría dado el banderazo de salida para la sucesión gubernamental, y con los cambios que hizo destapó dos de sus cartas para la candidatura del PRI a la gubernatura, sin ser los únicos con posibilidades reales y claras. Álvaro Ruelas Echave, que pasó de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a la de Desarrollo Social, en su periodo como alcalde se ganó la confianza de Ordaz Coppel, y ahora tendrá el cargo de mayor proyección para darse a conocer en todo el estado y agarrar popularidad. El otro es Jesús Valdés Palazuelos, que tendrá una tarea dificilísima: intentar levantar al PRI de su peor derrota en las urnas, pero aprovechará para trabajar en su imagen en todo el estado. Aunque son dos candidatos potenciales en 2021, no significa que sean las únicas cartas del gobernador, quien tiene muy bien guardadas al menos un par en el cajón de su despacho, y, conociendo su pragmatismo en la toma de decisiones, ya nada puede extrañar. Faltan menos de tres años para la próxima elección, pero, en política, el tiempo vuela, y hay mucho trabajo por hacer. La forma de hacer campaña ha cambiado después del tsunami electoral del primero de julio pasado.

Conflicto. En la última semana, el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo «Químico» Benítez, envió dos mensajes contundentes al sector privado: primero, que hará todo lo posible para que todos los contribuyentes se pongan al corriente con el pago del impuesto predial, incluso los empresarios y los hoteleros, algunos de los cuales se sabe que forman parte de la cartera de grandes deudores y hasta amparados hay contra el cobro. Otro es el corte del suministro de agua potable al estadio de beisbol Teodoro Mariscal, que concesiona las empresas de la familia Toledo. Los técnicos de la Jumapam han encontrado tres supuestas tomas clandestinas en el inmueble. El mensaje es que será estricta la sanción, en caso de las grandes empresas. Este último caso se ha convertido en toda una polémica, más cuando en una rueda de prensa los representantes legales de la familia Toledo mostraron los recibos saldados de los últimos meses por un monto de hasta 500 mil pesos cada uno. La empresa de Venados de Mazatlán anunció que interpondrá una demanda en contra de la Jumapam por posibles daños.

La molestia. Los exempleados del Ayuntamiento de Angostura que fueron dados de baja con el cambio de la administración no solo están inconformes porque no han recibido ningún documento que les diga que fueron despedidos ni han recibido el pago de la quincena laborada ni el finiquito, sino que, además, más de alguno manifestó que no fueron informados de que ya no son parte de la nómina, sino que cuando ya era tiempo de cobro de la quincena los buscaron en la lista de raya y únicamente les dijeron que no había pago porque ya no trabajaban para el ayuntamiento. La inconformidad se fue acrecentando porque dicen los exempleados que la alcaldesa Aglaeé Montoya no les dio la cara para llegar a acuerdos con las fechas de pago, y aunque les mandó a decir con la tesorera que les pagaría en la quincena, no hay un acuerdo por escrito. La realidad es que la presidenta municipal tiene un reto muy difícil: sacar adelante un barco que tiene varias perforaciones.

Que no simulen trabajo. Ayer se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la alcaldesa Aurelia Leal fue enfática al señalar, micrófono en mano y ante sus funcionarios, que en su periodo de gobierno los puestos no serán tomados como simples tareas para justificar trabajo, sino que irán hasta el último rincón a asesorar a las personas sobre el grave problema que persiste y crece de violencia contra las féminas. Ahí mismo pidió a la directora del Instituto Municipal de las Mujeres dedicarse a las comunidades, a hacer los consejos donde se canalicen asesorías, atención psicológica y jurídica para impulsar también la cultura de la denuncia. Quizá algo ha visto en su participación anterior como servidora pública que, ahora que es la que manda, busca ajustar las tuercas para que en verdad haya resultados.