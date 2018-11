Tercer Piso

Despedida. A cuatro días del cambio de poderes en la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto visitará hoy por última ocasión Sinaloa, en su investidura de primer mandatario de la nación. Desde la semana pasada se ha trabajado en la logística y en la seguridad por el evento que se llevará a cabo en la nueva base de la Policía Militar, en la zona conocida como El Sauz, que fue un compromiso hecho por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, en agradecimiento por el apoyo recibido por la Secretaría de la Defensa Nacional en el combate a la delincuencia para garantizar la seguridad de los sinaloenses. Peña Nieto vendrá acompañado de su secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien ha visitado nuestra entidad en reiteradas ocasiones en los últimos dos años, en cuyas visitas ha supervisado los avances de esta obra, que hoy se inaugurará. Ordaz Coppel se siente agradecido por el apoyo que ha tenido de Peña Nieto, así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, y hoy se lo dirá de frente. Concluye el sexenio de Enrique Peña Nieto, y hoy se despide de los sinaloenses.

Exhibida. Ahora sí que el gobernador Quirino Ordaz Coppel resultó «ventaneado» por Luis Ernesto Martínez Garibaldi, presidente de la CMIC delegación Los Mochis. El Gobierno del Estado les debe nada más y nada menos que 150 millones de pesos por obra realizada en el norte. Dice que al menos son 40 empresas las que se enfrentan a un panorama incierto porque para cumplir con las obligaciones de fin de año no tienen liquidez. Eso sí, dice que se reunieron con el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Osbaldo López Angulo, quien se comprometió a sacar los pendientes, pero aún nada. Solo les han dado pequeños abonos a la deuda, pagos entre el 5 y el 10 por ciento de la deuda. ¡Ups!

No cede. Un grupo de funcionarios estatales ha intentado mediar en el tenso conflicto que mantiene el gobierno municipal que preside el morenista Luis Guillermo Benítez Torres con la empresa Espectáculos del Pacífico, concesionante del estadio de beisbol Teodoro Mariscal. Sin mencionar nombres, el munícipe aceptó que algunos funcionarios de primer nivel han intentado convencerlo de no aplicar una política tan estricta para solucionar el conflicto. Pero Benítez Torres parece resuelto a sentar un precedente. Luego de sorprender a trabajadores de la empresa intentando reconectar el servicio de agua y drenaje suspendido por la detección de supuestas tomas clandestinas, el alcalde ordenó clausurar el estadio y luego advirtió la posibilidad de retirar la concesión del estadio a la empresa que maneja el equipo Venados de Mazatlán si esta no cubre el pago de servicios prestados y multas por las tomas irregulares.

Les cortan el apoyo. En el gobierno municipal de Guasave se han tomado muy en serio eso del plan de austeridad, pero solamente en algunos aspectos. Los síndicos municipales andan muy molestos porque dicen que desde que inició esta administración les redujeron drásticamente la cantidad de combustible que anteriormente les daban para la operatividad en las sindicaturas y en las comunidades que de ellas dependen. De 5 mil pesos que por mes les dotaban, para estos días cuentan que se redujo a tan solo dos mil pesos, lo cual no les alcanza para nada, tomando en cuenta las necesidades que tienen y sobre todo el precio del combustible, que cada día está más elevado. A esta acción también podría sumarse la emisión de recursos de la caja chica, pues aunque todavía no les han dicho que así vaya a ocurrir, podría ser otra de las medidas a implementar.

Los invitados. Los alcaldes Carlo Mario Ortiz Sánchez, de Salvador Alvarado, y Aglaeé Montoya Martínez, de Angostura, cerrarán este día los trabajos en el Encuentro Nacional de Presidentes Municipales y Autoridades Locales, que se realiza en la Ciudad de México, trabajos que desde ayer iniciaron y que en este día el alcalde alvaradense, quien también es el coordinador estatal de la Fenamm en Sinaloa, será parte del panel «Realidad y fortalezas de nuestros municipios: experiencias exitosas de alcaldes y exalcaldes». Sin embargo, fueron a misa y a vender las cañas porque aprovecharon algunos encuentros para fortalecer relaciones, así como buscar apoyos para la región en temas que son de suma importancia para los municipios, como el relleno sanitario; y la alcaldesa de Angostura con su tema tan preocupante de la falta de presupuesto para cerrar el año.