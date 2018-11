Tercer Piso

Primeras derrotas. Los poderosos grupos mayoritarios en el Congreso del Estado y en la Cámara de Diputados, conformados por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, tuvieron el martes un día negro porque han presumido el control que obtuvieron en las urnas el pasado 1 de julio, y que hasta ayer habían ejercido, pero sufrieron sus primeras derrotas, que ni sus mayorías pudieron evitar. En el Congreso del Estado padecieron por el embate de los productores, que reventaron la sesión, y al final no les quedó de otra que acusar al PRI de boicotear la sesión, que se salió de su control por intentar aprobar un punto de acuerdo sin antes escuchar a las demás voces. Pero la noche del martes tuvieron la derrota más dolorosa en San Lázaro, pues su mayoría no alcanzó para eliminar por completo el fuero para todos los servidores públicos, logrando 280 votos, porque faltaron 33 legisladores; y el bloque de bancadas minoritarias (PAN, PRI, MC, PRD y PVEM) alcanzó 171 sufragios, y todo porque no supieron cabildear con otros grupos parlamentarios, y en esta ocasión la aplanadora no funcionó, y por más que lancen acusaciones, fallaron en las negociaciones.

¿Habrase visto? No cabe duda de que la lucha política que empezaron los priistas y los morenistas se pone buena. En Los Mochis, los diputados morenistas Juan Ramón Torres y Cecilia Covarrubias citaron a conferencia para decir que la «cuota liga» es ilegal, como lo fue la suspensión de la sesión del Congreso del pasado martes. Pero no solo eso, sino que llamaron «sicarios» a los priistas. Los diputados de Morena dicen que es para proteger a los productores, que no paguen, pues, pero de sobra es conocido que lo que quieren es acabar con el pasado, con esa cuota de poder que tienen los de enfrente, para fortalecer, claro, una de ellos. Imagínense si desaparece ese dinerito: se acaba la Liga de Comunidades Agrarias. ¿Y los productores de abajo quieren seguir pagando? Que hagan una consulta, pues ¿cuándo hubo una manifestación para que quiten un cobro? Tiempos traen tiempos.

Y dará para más. La polémica en torno al estadio de beisbol Teodoro Mariscal está que hierve en Mazatlán. Se sabe que la empresa Espectáculos del Pacífico SA de CV, quien tiene la concesión de ese edificio, busca un amparo contra la clausura que ordenó el ayuntamiento por supuestas tomas clandestinas de agua potable; mientras que algunos funcionarios estatales de primer nivel han intentado interceder ante el alcalde Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres. Nada ha resultado. El munícipe se sostiene en que la empresa pague 3 millones de pesos, aproximadamente, por servicios no cubiertos y multas. El juego del viernes entre Venados de Mazatlán y Águilas de Mexicali está en riesgo, y la afición se mantiene en vilo.

Que se mochen. Y, por cierto, hablando del escabroso tema de la Jumapag en Guasave, cuentan que, en la asamblea pasada del sindicato de trabajadores, el líder andaba muy «sedita» con sus agremiados, pero que esa actitud tenía una finalidad. Luego de que en el pago de la primera quincena de noviembre a los trabajadores no se les retuviera la cuota sindical y se les depositara en sus cuentas el equivalente a este, dicen que Roberto Acosta les pasó el número de cuenta donde uno por uno tendría que aportar los 300 pesos de dicha cuota con el fin de recuperar ese recurso, que, por cierto, andaría muy cerca de los 130 mil pesos. De ser cierta esta versión, ¡vaya que tuvo razón el líder al molestarse por esta determinación de la nueva administración de la Junta!

Extrañas coincidencias. Vaya coincidencia la que se registró la mañana de este miércoles en plena ciudad de Guamúchil. Resulta que algunos de los diputados de Morena, entre ellos Flora Miranda Leal, José Rosario Romero López y Graciela Domínguez Nava (presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado de Sinaloa), visitaron un conocido comedero de la ciudad, pues tenían programada una conferencia de prensa, en donde obviamente se tocaría el tema de la última sesión que fue reventada por los cenecistas. Mientras estos diputados se encontraban dentro de uno de los salones privados con los medios de comunicación en el Évora, en otra de las mesas, al menos cinco de los líderes de la CNC de Mocorito, Angostura y Salvador Alvarado también se reunieron y habían citado a una rueda de prensa a la misma hora con el objetivo de dar su punto de vista sobre el tema. Fue tanta la coincidencia, que da para pensar algo más. ¿Será que hay alguien de parte del grupo de los diputados que filtra información sobre dónde y cuándo estarán en algún lugar? ¿Será que los cenecistas tienen bien identificados a los diputados? ¿Acaso fue algo del destino? Mientras son peras o son manzanas, la presidenta de la Jucopo dijo que no quitará el dedo del renglón, y ese tema de la cuota ejidal será visto en el pleno.