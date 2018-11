Tercer Piso

Pleitazo. Los ahomenses ya sabían que la relación del alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, con la sindica procuradora, Angelina Valenzuela Benítes, era mala, pero no tenían idea de qué tan mala, hasta que ella interpuso una denuncia penal por amenazas de muerte en su contra. Y todo fue cuestión de que tomaran posesión para que la pelea por las posiciones de la estructura de gobierno escalara a niveles peligrosos, si es realmente cierto lo que expresó en su denuncia penal la síndica procuradora. Si ella dice que Chapman la amagó que si seguía con su exigencia de que renunciara el responsable del Órgano de Control y Confianza, Pável Castro, se atuviera a las consecuencias, ya que algo mal le podía pasar a ella, su familia o a sus colaboradores cercanos, esto es lo comprometedor, porque lo demás, de que le dijo que él era el jefe político y que él mandaba, es otra cosa. Sin embargo, dicen algunos que la complicación para la síndica procuradora es acreditarlo. Tiene —según su dicho— de testigo a su secretario particular, Luis Gil, pero el alcalde tiene a su tesorero, Jaime Beltrán; a su secretario, Andrés Estrada; y a su director general de Seguridad Pública, Juan Francisco Fierro. Luis Alberto Gil puede ratificar lo dicho por su jefa; pero Beltrán, Estrada y Fierro negarlo.

Imponen mayoría. Con la ausencia de los diputados del PRI, del PAN y del PRD, el grupo mayoritario en el Congreso del Estado, conformado por Morena y PT, más Angélica Díaz, del PAS, aprobaron el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para eliminar la cuota ejidal en una sesión vespertina, luego de que por la mañana no se pudo instalar, porque de nuevo fue reventada por los productores agrícolas. En una estrategia que ni los priistas utilizaron para aprobar temas polémicos, ya sin público asistente ni manifestantes, los morenistas impusieron su mayoría, y con sus 26 votos lograron aprobar por unanimidad el punto de acuerdo, pero, además, advirtieron que preparan una iniciativa para prohibir el cobro de esta cuota, y que le darán seguimiento para que su exhorto sea atendido. En el caso de los panistas y los perredistas, ellos justificaron su inasistencia a la sesión; no así los integrantes de la bancada del PRI, que simplemente faltaron.

Suspenso. La moneda está en el aire, y los aficionados del beisbol en suspenso, pues no hay nada concreto sobre el juego de beisbol que se tiene planeado para este viernes. Por un lado, el gerente de medios del equipo Venados de Mazatlán, Román Barrón, informaba ayer que sí habrá juego hoy; pero el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres sostenía que, mientras la concesionaria del estadio no liquide el adeudo por el consumo del agua, no se retirarían los sellos de clausura de las taquillas, los cuales, hasta la tarde de ayer, aún permanecían. El Ayuntamiento de Mazatlán reclama el pago de casi tres millones de pesos por el servicio, cosa que no ha logrado conseguir.

Delirio de persecución. La que dicen que ve moros con tranchete en todos lados es la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, pues hay voces que señalan que la política no confía ni siquiera en su gente más cercana. Tilda a todos de priistas, sin cerciorarse abiertamente de si esto es correcto o no; aunque, por otro lado, sus razones tendrá, si es que sospecha de un boicot en su contra. Algo es seguro, y es que al menos goza todavía de una buena imagen ante los guasavenses, faltará que con acciones se mantenga afianzada y que no dé el gusto a sus detractores. Con que no se olvide de que el pueblo votó por ella por ciertas acciones que no agradaban ya de otros colores, y con que no las repita, ya tiene mucho a su favor.

Sin brazos cruzados. La que no se ha quedado con los brazos cruzados y ha aprovechado las oportunidades y las relaciones es la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, quien, una vez estando en la Ciudad de México en el encuentro de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), como dice el dicho: fue a misa y a vender las cañas. Esto porque ha venido concretando recursos por el orden de los 800 millones de pesos con los que pretende completar un paquete de obras, gestión que se ha presentado ante el Congreso de la Unión y que son obras que se han añorado entre la población porque se han prometido mucho, y lo que se espera es que en este periodo puedan ser realizadas y no solo quede en una promesa más.