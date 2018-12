Tercer Piso

Nueva dirigencia. Antes de que finalice el año, Morena tendrá nuevo dirigente estatal, y para eso se ha realizado trabajo en las bases de todos los municipios. El partido en Sinaloa quedó huérfano después de la elección, porque Raúl Elenes dejó el cargo para ocuparse de su puesto que asumió la semana pasada como comisionado nacional de Pesca. El trabajo fino lo hace el senador Rubén Rocha Moya, quien se ha reunido con militantes de todos los municipios, y será él quien lleve mano y tenga el control de Morena en el estado, con lo que comenzará a arreglar el camino para la sucesión gubernamental, donde él lleva la delantera por la votación que obtuvo el pasado 1 de julio; pero de aquí a dos años todo puede pasar, y no se puede descartar a nadie, como a Guillermo Benítez, el Químico, alcalde de Mazatlán; ni a Jesús Estrada Ferreiro, presidente de Culiacán.

Puntos de riesgo. Dicen que la muerte del menor al caer en el socavón del drenaje sobre el camellón del bulevar Zacatecas sacó a relucir algunas maniobras poco claras de quienes dirigían en el 2016 la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. Ya empezó a circular la información de que en ese entonces hubo recursos del Fonden para reconstruir la red de drenaje en ese bulevar tras las inundaciones de ese año y que puso al desnudo que ese sistema estaba destruido. Sin embargo, el dinero no fue a esa obra, sino a la reconstrucción del drenaje por el Río Fuerte y Madero, pero da la casualidad que en estos momentos esta obra está siendo rehabilitada. ¿Cómo es posible que hace dos años se reconstruyó y ahora se esté haciendo de nuevo? Por lo pronto, el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Luis Felipe Villegas, dice que el punto del drenaje en que cayó y murió el niño no lo tenían detectado en riesgo. Si en los que se tienen detectados Protección Civil no ha tomado las medidas preventivas, mucho menos en los que no. Así es que en 73 puntos puede ocurrir de un momento a otro una desgracia como la del niño.

Que se informen. El alcalde de Rosario, Manuel Pineda, elevó el tono de su demanda por la liberación de apoyos emergentes para la recuperación de los sectores productivos afectados por el huracán Willa el 23 de octubre pasado. De alguna manera, considera que a Rosario se le a discriminado en el reparto de apoyos, y empezó por solicitar al Congreso que se cambie el reporte que se tiene, en el sentido de que los daños provocados por el huracán en Rosario son menores. Sostiene que el sector agropecuario y pesquero fueron afectados de manera significativa, y el acceso a los apoyos que permitan recuperar la generación de empleos dependerá de que los legisladores empiecen por conocer la realidad en la que vive el municipio después de Willa.

Vienen cambios. Y hablando de priistas, una vez que Jesús Valdés rindió protesta como nuevo dirigente estatal de este partido, los cambios podrían llegar en cascada a los comités directivos municipales, y, en el caso de Guasave, son varios nombres los que suenan. Desde hace algunas semanas cuentan que los grupos políticos de mayor fuerza al interior del partido apoyaban a Pedro Flores Carvajal; por otro lado, también cuentan que el doctor Pedro Espinoza ya levantó la mano para que lo consideren en el cargo. Sin embargo, últimamente empieza a sonar fuerte también Julián Chávez Enríquez, apadrinado, por supuesto, por Pepe Menchaca; y por otro lado también el ex síndico procurador Sergio Rivera Sepúlveda.

Una tras otra. Los productores del estado de Sinaloa están temerosos, y esto no tiene que ver con lo que pueda suceder en sus cosechas a finales del ciclo otoño-invierno. El temor de ellos proviene desde las instalaciones de San Lázaro, y tiene que ver con el presupuesto que se estará ejerciendo a partir de enero para el ramo de la agricultura. Mario Urías Cuadras, quien tiene el rol como presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, dice que, incluso, las plagas que se pueden presentan en estos días importan tanto como el presupuesto que vendrá disminuido para el gremio que representa. Asegura que el famoso Procampo ha venido disminuyendo, hasta casi desaparecer, pues cuando se empezó a dar el apoyo, el monto era la conversión de 100 dólares a pesos mexicanos, y actualmente es mucho menos a tal cantidad. Es por esto que los productores indican que ya han escuchando mucho del recorte a la agricultura; sin embargo, no escuchan propuestas o apoyos que vayan a llegar para poder cubrir el hueco que este recorte traerá. Porque cuando no es el precio de su cosecha, son los fenómenos naturales, y ahora hasta la política lo que puede venir a acabar con la agricultura.