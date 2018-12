Tercer Piso

Finanzas. A pesar de los problemas económicos que enfrentan los municipios —como Culiacán, que no pudo pagar a tiempo los aguinaldos y que tuvo que ser apoyado por el gobernador Quirino Ordaz con un adelanto de participaciones federales—, hay algunos sin problemas financieros y con buenas administraciones y capacidad de gestión que cumplieron en tiempo y forma con sus trabajadores, como Navolato, gobernado por Eliazar Gutiérrez Ángulo; Angostura, por Aglaeé Montoya Martínez; y Badiraguato, por María Lorena Pérez Oliva, quien inició un nuevo periodo como alcaldesa, que se ha caracterizado por recorrer todo el municipio serrano. En el caso particular de Badiraguato, se ha visto a Rubén Rocha Moya, senador de Morena, recorrer el municipio donde nació, por lo que hay confianza en los badiraguatenses, que se traducirá en resultados para la región.

Envalentonado. Dicen que más alzado que nunca anda el comisionado del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, quien no sale de los municipios que son gobernados por alcaldes que postuló ese partido político en coalición con Morena y el PES. Como si el horno estuviera para bollos, Alcántara Martínez le puso otro leño para accidentar aún más la relación con Morena, a quien realmente le deben, con el efecto Andrés Manuel López Obrador, el triunfo en las pasadas elecciones. Y envalentonado en la posada navideña que le organizó a los petistas ahomenses el director general del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Felipe Juárez, el líder estatal petista aseguró que no son empleados de Morena ni de Andrés Manuel López Obrador y —para que más les guste— que no van a ser sus comparsas. Aparejado a ello, Alcántara Martínez le dio todo su respaldo al alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, a quien trae entusiasmado con el cuento de la gubernatura. Y pues en Ahome a Alcántara Martínez lo tratan como rey. Dicen que con razón no sale del municipio.

Atención. La fecha más esperada del año por muchos ciudadanos llegó, y con ello el llamado de las autoridades para que no realicen disparos al aire y que todo se consuma con moderación. El problema de años anteriores ha sido que al llamar a los números de emergencias cuando se escuchan detonaciones o alteración del orden público nadie responde, y se supone que hay elementos preventivos haciendo guardia en esta noche, que suele convertirse en la de mayor riesgo por el movimiento de personas que se desplazan de un lugar a otro. Ojalá esta ocasión sea distinta y sí respondan a ese llamado, pero sobre todo que haya más consciencia de la población al atender este llamado de no disparar o quemar cohetes, pues se convierten en el mayor riesgo.

Se quedaron esperando. La reciente visita del gobernador Quirino Ordaz Coppel —que por cierto fue exprés— causó refuego en Angostura por la caravana de servicios que hubo. Pero los que se quedaron vestidos y muy ilusionados fueron los integrantes del Comité Puro Sinaloa, presidido por Jesús Enrique Verdugo Pérez, ya que sus integrantes andaban de un lado para otro correteando al mandatario sinaloense para que les confirmara el lugar donde les iba a tomar protesta, pero nadie sabía, ni la propia alcaldesa Aglaeé Montoya. Por tal motivo, andaban de un lado para otro atrás de Quirino, a quien al final de cuentas —tal vez por desconocimiento de este acto y a raíz de la prisa que cargaba— agarró camino y los dejó alborotados. Y a lo que se supone que iba, que era a la toma de protesta del Comité, nomás no la hizo. Tan relajado venía que hasta a algunos periodistas les dijo que ya no lo entrevistaran, que se fueran a disfrutar la fiesta.