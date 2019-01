Tercer Piso

Le sacan a decir del aumento. Aunque es muy conocido que en lo oscurito concesionarios y Vialidad y Transportes cocinan el nuevo aumento al transporte, tanto Feliciano Valle, director de Vialidad y Transporte, como el subsecretario general de Gobierno, prefieren no opinar sobre este tema. Aunque a prisa y con una sonrisa un tanto nerviosa al ser abordado por reporteros Marcos Osuna dejó entrever que ya es justo un incremento a la tarifa por el alza a los insumos. Este aumento, el cual es más rechazado por la sociedad, podría darse en marzo, por lo que a los sinaloenses no les queda más que rezar para que no sea desorbitado. Este incremento sí podría darse porque no es año electoral.

Termina la sequía. Tras el compromiso que hizo el 18 de abril del 2018 siendo candidato presidencial, ayer el mandatario de la República, Andrés Manuel López Obrador, regresó a Guasave para anunciar que para la próxima temporada la ciudad contará de nuevo con equipo de beisbol profesional en la Liga Mexicana del Pacífico y con un estadio Francisco Carranza Limón rehabilitado. La noticia cubrió las amplias expectativas que los guasavenses tenían tras esa promesa que en campaña hizo el hoy mandatario federal, aun con la incredulidad de muchos, pues veían lejana esta posibilidad. AMLO habló ante cientos de guasavenses que será Alfredo Harp Helú quien se hará cargo del equipo Algodoneros de manera provisional.

Luna de miel. Con un «hay nos vemos» en medio de apretujones de cientos de mochitenses que se dieron cita en el Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se despidió tras su primera gira de trabajo de tres días por Sinaloa. López Obrador llegó, junto con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, de Guasave a las instalaciones del aeropuerto, que se convirtió en todo un caos por la multitud sin control. «A Jaime, a Jaime», le dijo a una mujer que le pidió que le ayudara entre la gente que no lo dejaba caminar. Se refería López Obrador al coordinador de Programas Federales Integrales del Gobierno federal, José Jaime Montes Salas, que con miles de afanes hacía una valla para que el presidente pudiera llegar a la sala de espera para tomar el vuelo a la Ciudad de México. Guste o no, López Obrador sigue con su luna de miel con el pueblo sinaloense, que lo recibió y lo despidió con calor humano.

Revés. El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, perdió una de las tantas batallas políticas que ha iniciado. Desde sus días de campañas, el Químico criticó el proyecto urbanístico del Parque Central iniciado por el Gobierno estatal, y que incluye la construcción de un nuevo acuario en el que participará la iniciativa privada. El morenista advirtió hace poco que buscará rescatar al Acuario Mazatlán de esta obra, pues la considera parte del patrimonio público de Mazatlán. Pues bien, el presidente de la República y líder moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a la entidad dio su respaldo al proyecto del Gobierno estatal y ordenó que la próxima semana el mismo secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, ponga la primera piedra de la obra.

Sin funcionar lo chistosín. Parece que el termómetro de popularidad del diputado local José Manuel «Chenel» Valenzuela López se está enfriando, o de plano sus expresiones ya no les gustan a tanta gente. Ayer, en la visita que hizo Andrés Manuel López Obrador, el Chenel quiso llegar y entrar por la valla principal que estaba contemplada para la llegada del presidente, pero nomás no tuvo acceso por el restringido paso que se tenía. Ya no le funcionó levantar las manos y saludar como político de pueblo a cuanta gente se encontraba a su paso, pues inmediatamente lo regresaron a buscar acceso por otra parte, y pareciera que nomás no pudo tener acceso, porque incluso algunos diputados los señalaban y le hacían burla porque se quedó afuera.