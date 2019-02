Tercer Piso

Sin apoyo. Se busca a Fernando Sandoval para que apoye a los maestros de tiempo completo de la misma manera en que apoyó a los hijos de exlíderes y pudientes del sindicato que querían puesto en el Gobierno y que hasta suspendió un día de clases. A los maestros de tiempo completo no les está llegando su pago, por lo que en algunos planteles las clases se suspendieron a las 12:30 horas. Al no darles solución la Sepyc, también se anunció suspensión del horario el pasado martes, lo que afecta a una gran cantidad de padres de familia, que, de seguir con este problema, pronto estarán en la Sepyc reclamando. Lo extrañó es que el líder del SNTE 53 no ha salido a defender a su gremio y lo ha dejado solo.

Cantada. Dicen que el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, llegó como nunca a Los Mochis procedente de Campeche, en donde participó en la reunión nacional de directores generales de la institución este fin de semana. El que logró verlo y hablar con él lo notó más que entusiasmado por una razón: el proyecto de la carrera de pilotaje de drones que impulsa en la entidad será tomado como modelo a nivel nacional en ese sistema educativo. Se habla de que este sí empezó a hacer caravana con sombrero propio. Esto porque parece que tuvo deferencias del director nacional de la institución, Enrique Ku, que seguramente sabe que Angulo Castro es amigo del secretario de Educación Pública federal, Esteban Moctezuma. Por lo pronto, el director general del Conalep en Sinaloa le trae buenas nuevas al gobernador Quirino Ordaz Coppel, ya que Sinaloa en ese tema está alcanzando relieve nacional. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues Angulo Castro va a estar bajo presión, ya que está más que obligado a que esa carrera empiece en el próximo ciclo escolar.

Bonanza. En Mazatlán, el sector hotelero tiene desde el año pasado celebrando una buena racha de ocupación. El 2018 lo cerraron con una ocupación por arriba del 90 por ciento, y la afluencia de turistas extranjeros mantiene los centros de hospedaje casi llenos; sumado con la afluencia de visitantes regionales por el fin de semana largo, por lo que no hay espacio para una familia más. La situación quizá acabe en parte con la cartera vencida en el pago de predial. Esto porque, pese a la recuperación de la actividad y a las grandes inversiones para mejorar la infraestructura de servicios, en la lista de grandes deudores de impuestos siguen apareciendo los nombres de turisteros.

Gira tricolor. Por otro rumbo, en el evento público que se realizó el pasado sábado en la comisaría de Gabriel Leyva Solano, en Guasave, anduvieron por ahí el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Felipe Camacho, y quien asumió el puesto de secretaria, Águeda Valenzuela. Aunque no comulgan con los ideales de la alcaldesa Aurelia Leal y hasta entraron en una confrontación cuando la mandataria declaró que el dirigente del tricolor tenía en nómina hasta a sus sirvientes, el joven exregidor se mantuvo siguiendo al gobernador Quirino Ordaz, así como lo hizo también en todo momento el diputado local por Guasave Eleno Flores y la diputada priista Mónica López. Habría que ver si particularmente el dirigente municipal del PRI le hizo algún planteamiento al mandatario estatal, pues se avizora un panorama difícil en la próxima consulta popular de elección a síndicos y comisarios.

Entre dientes. En la primera visita a Salvador Alvarado, el recién nombrado delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Miguel Ángel Murillo, dijo que su principal intención era la de mejorar la imagen de la institución, que el personal ofrezca un buen trato en los operativos y, principalmente, la recuperación de la confianza hacia esta delegación como base principal de su trabajo, lo que deja muy mal parado a su antecesor Gilberto Ojeda Camacho con su comentario que se lee entre líneas como si fuera un mensaje dirigido a él, porque incluso dijo que ya no va a permitir la corrupción que antes venía prevaleciendo en la Profeco.