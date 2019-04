Acuerdos. La buena relación que hay entre el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el Congreso del Estado es más que evidente, y después de haber superado el capítulo del Presupuesto de Egresos para este año, ha habido cordialidad y respeto entre ambos poderes, y esto se reafirmó luego de la reunión que sostuvo el mandatario estatal con la presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de la bancada de Morena, Graciela Domínguez Nava, en donde acordaron trabajar en equipo. De acuerdo con Domínguez Nava, Ordaz Coppel está abierto a colaborar con ellos en las reformas y nuevas leyes que Morena planea impulsar, y se manifestó a favor de la división de poderes; contrario a lo manifestado por el grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado.

El proyecto. Dicen que tras bambalinas el director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, está operando el proceso de reafiliación que se está llevando a cabo en el Partido Revolucionario Institucional en Ahome. No lo hace de mutuo propio, sino que con la venia del presidente del tricolor en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos. Algunos priistas ya se la olieron: Antelo Esper va por el control del instituto político para buscar la candidatura priista a la alcaldía de Ahome, aspiración que tiene viva después de que en el proceso electoral pasado se quedó con las ganas. Unos opinan que es lógica la jugada porque da la percepción de que Antelo Esper tiene influencia en el interior del tricolor y en el Gobierno municipal del alcalde Manuel Guillermo Chapman, que ya no se sabe si es para bien o para mal. Lo que sí es que no falta quién eche en cara que a Antelo Esper no le salieron bien las cosas en la elección de síndicos en su alianza con Chapman.

Psicosis. El ambiente en el Ayuntamiento de Mazatlán se ha mantenido tenso por más de dos semanas luego del anuncio del alcalde de más cambios en su gabinete. Ayer, Ramiro Lizárraga Medina asumió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en relevo de Ricardo Olivo Cruz. El cambió había trascendido como versión desde hace una semana, y se concretó apenas terminó el operativo de seguridad de Semana Santa. Con esto no terminan los enroques, pues el munícipe había anunciado que serían dos los cambios que se harían en el gabinete, luego de que a principios de mes salieran el director de Planeación y Desarrollo Sustentable, Víctor Sainz, y el subdirector administrativo de la Policía Municipal, David Librado Díaz.

Muestreo. Por los rumbos del PRI en Guasave, el que pareciera que anda muestreándose es el excandidato a diputado federal José Menchaca López, pues anduvo muy cerca de Jesús Valdés Palazuelos, dirigente estatal del tricolor, y de Felipe Camacho Flores, dirigente municipal, durante la celebración del 87 aniversario de la creación del ejido en Bamoa. Posterior a los resultados del pasado proceso electoral, Pepe Menchaca poco se había dejado ver hasta la pasada consulta ciudadana de elección de síndicos, donde dicen que estuvo apoyando a algunos aspirantes, y últimamente muy de cerca de los representantes municipales y estatal del PRI. Estas acciones podrían ser parte de la permanencia que busca mantener el político ante los electores, pues hay que recordar que siempre ha estado interesado en la presidencia municipal. Aun cuando falte tiempo para el próximo proceso de elección, las campañas son permanentes.

Una tras otra. Primero recibe Aglaeé Montoya Martínez crisis en la Junta de Agua Potable, en la tesorería municipal, la nómina rebozando de trabajadores de confianza que generaba un gran porcentaje del ingreso en el pago de nómina, situación que obligó a mantener el recorte de personal de manera gradual y el ajuste del cinturón de manera considerable, pero parece que los problemas financieros parecen no tener fin en el municipio costero, y para muestra un botón más: la alcaldesa de Angostura dio a conocer que recibió un aviso de parte del Gobierno del Estado, específicamente de la Dirección de Ingresos y Egresos, donde le notificaban que Angostura no iba a recibir aproximadamente 15 millones de pesos provenientes de las participaciones federales, esto debido a que el año pasado el municipio no recaudó lo suficiente como para estabilizar las finanzas.