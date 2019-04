Contratos ilegales. A pesar de tanta polémica en la que ha estado envuelto el Gobierno de Culiacán, que encabeza Jesús Estrada Ferreiro, en los casi seis meses de administración no había sido señalado de ilegalidades en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, ayer, el presidente del Comité Municipal del PAN en Culiacán, Adolfo Beltrán Corrales, denunció que el Ayuntamiento no hizo licitación y adjudicó de manera directa e ilícita la contratación de maquinaria y equipo para bacheo, y que el contrato presenta irregularidades en su contenido, porque los costos están inflados en un 25 por ciento, y el pago mensual pactado no coincide con el monto que se pagará anualmente por este servicio. Ya se empieza a notar la Cuarta Transformación en Culiacán, porque en el Gobierno federal se han hecho muchas adjudicaciones directas y con montos millonarios, por lo que Estrada Ferreiro sigue el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador.

De luces. El gobernador Quirino Ordaz Coppel ha estado muy seguido en la zona norte, y todo indica que la próxima semana los mochitenses lo tendrán de nuevo en casa, pues estará en la ciudad para hacer entrega del tramo de la calle Guillermo Prieto, de la zona 30, un proyecto del Gobierno del Estado que si bien tuvo sus retrasos a raíz de los cambios de Administración, fue muy bien recibido por los mochitenses porque le ha dado otra imagen al centro de Los Mochis. ¡Ya dirá cuándo entrega los remodelados mercados Independencia y San Francisco!

SOS. Y al que le han de estar chillando los oídos es al secretario de Pesca del Gobierno del Estado, Sergio Torres. Resulta que los pescadores de la zona norte ya no sienten lo duro, sino lo tupido, después de que a la veda al camarón se le suma a partir del primero de mayo la restricción de captura de jaiba, pez payaso, mantarraya y tiburón. Debido a esto, están pidiendo que los apoyos lleguen a la de ya y además que sean parejos porque casi siempre les llegan a los mismos. O sea que se beneficia a unos pocos, y la situación es que todos los pescadores enfrentan las mismas necesidades. Así nomás.

‘Harakiri’. Hace apenas poco más de un mes, el exalcalde del PRI Fernando Pucheta envió un mensaje al alcalde morenista Luis Guillermo Benítez Torres: «Cuídate de los panistas». El polémico exalcalde se refería a la contratación de Sergio Rubio, exsecretario del Comité Directivo del PAN, como uno de sus asesores. Hoy, se sabe que la introducción de trabajadores fuertemente identificados con el PAN es uno de los factores que están provocando una inestabilidad dentro de la Administración morenistas, que algunos de los funcionarios han solicitado ya su renuncia debido a la imposición de trabajadores y proyectos, pero el alcalde no se las ha aceptado. Todo esto lo niega Benítez Torres y sostiene que Mazatlán nunca ha estado mejor.

Preferencias. Todo indica que esta Administración se mantendrá en la tesitura de llamar a cuentas a los deudores del impuesto predial urbano en Guasave, que —dicen por ahí— la lista es larga y sobre todo abultada, considerando que hay contribuyentes que se sienten intocables, y al paso de las distintas administraciones han salido airosos y ni siquiera se han preocupado por ir ante las autoridades a buscar mediar su situación. Entre los casos está el de la exdiputada local Sylvia Myriam Chávez, a quien ayer le colocaron cuatro documentos en los que se leía el adeudo que mantiene por cuatro predios a nombre de su hija Silvia Míriam Mascareño Chávez. Si es que en verdad son un Gobierno de cambio y se busca aplicar por parejo la ley, se sabrá muy pronto, pues a decir del notificador, ya van varios avisos y requerimientos que se le buscan entregar, y de plano la señora hace caso omiso, y esta podría no ser la excepción, por aquello de la buena relación que de un tiempo a la fecha presume con la alcaldesa Aurelia Leal.

Más que clarito. En pura faramalla pareciera que quedó el anuncio con bombo y platillo de la Estrategia Nacional de Lectura, por la cual vino al pueblo mágico de Mocorito el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto porque el director del Instituto Sinaloense de la Cultura, Papik Ramírez Bernal, dijo que nomás no se tienen las bases ni la mecánica de cómo va a funcionar. Desde enero pasado que vino y se anunció como un proyecto prometedor para generar condiciones de mejora en la lectura de niños y jóvenes no ha habido ningún avance, pues los lineamientos de cómo va a funcionar el programa nacional de lectura no se tienen, lo que ha generado confusión.