Acuerdos. El Gobierno de Culiacán y el Stasac lograron ponerse de acuerdo y sacar adelante las negociaciones del pliego petitorio que presentaron en el emplazamiento a huelga, que ayer fue conjurado por los sindicalizados, que en la asamblea votaron a favor del no estallamiento de la huelga, aunque les quedaba un asunto pendiente por resolver, pero casi todos los puntos fueron atendidos. El siguiente paso será acudir al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, lo cual harán este jueves, para informar que han logrado un acuerdo conciliador. Si bien se dio un paso importante para evitar la huelga, los trabajadores enviaron un claro mensaje a las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, de que quieren trabajar, pero con respeto a sus derechos laborales y humanos, y sobre todo que se cumplan todos los puntos plasmados en el Contrato Colectivo de Trabajo. Por lo pronto se dio una tregua entre el Ayuntamiento y el Stasac, que continuará mientras el alcalde quiera.

Más protestas. Cansados de que no les hagan caso, a pesar de las denuncias y las protestas, incluso en el edificio del Tribunal de Justicia Administrativa en la zona norte, por la instalación de una gasolinera en calle Tamaulipas y Madero, en la colonia San Francisco, que no tuvo consulta de los vecinos, ahora abordaron hasta al secretario de Desarrollo Sustentable en el estado, Carlos Gandarilla. Dicen que ya no hallan a qué santo encomendarse para que los volteen a ver, porque no pueden ni estacionar sus vehículos frente a sus casas por el caos vial que provoca la gasolinera, que tiene largas filas porque bajó los precios del combustible desde su inicio. El funcionario estatal solo se comprometió a investigar el tema y en qué situación se habían dado los permisos. Quieren demostrar que vecinos no firmaron la anuencia. ¿Y los requisitos, pues?

Candil de la calle. Cien mil pesos es lo que asegura el tesorero de Mazatlán, Javier Alarcón, que se gastará en la expo gastronómica de pescados y mariscos que realizará hoy el Ayuntamiento porteño en el Congreso de la Unión. El evento que se llevará a cabo hoy a partir de la 13:00 horas ha generado un descontento en la opinión púbica de Mazatlán, pues en las última semanas el munícipe ha argumentado una política de austeridad financiera en el uso de los recursos públicos para regatear apoyos a eventos como la Feria del Libro, a cuyos organizadores les condicionó el financiamiento a cambio de que cambiaran de fecha.

Hacen presión. Ayer que se llevó a cabo una reunión de líderes ejidales en Guasave, quienes están en contra del cobro que pretenden hacerles en bodega por manejo de cosechas, llamó mucho la atención la presencia de los exalcaldes Jaime Armenta, Jaime Leyva y Othón Mena, de quienes se llegó a comentar que ya ni siquiera siembran. Luego, ante la advertencia que lanzaron de que de llegar a concretarse dicho descuento recurrirían a las manifestaciones de nueva cuenta, quienes hoy se ostentan en el Gobierno de la Cuarta Transformación están prestos a señalar dicho movimiento como político por aquello de que cuando estaba el PRI en el poder eran pocos los que se unían en busca de manifestarse contra las políticas agropecuarias que desde la federación se establecían, y ahora han andado muy moviditos, hasta acudiendo a la Ciudad de México para manifestarse contra las autoridades. La única realidad es que a los productores ningún cambio les ha sentado bien, y cualquiera que ha sido el color del partido que gobierna termina yéndoles mal en esta labor tan productiva y a la vez mal pagada.

A la yugular. Los productores de todo el estado están huérfanos, aseguran los agricultores Manuel Gumaro López, Baltazar Valdez y Ramón Gallegos, quienes son parte de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa, y que ayer por la mañana, antes de tomar la caseta de peaje en Alhuey, Angostura, arremetieron fuerte contra el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, al decir que era una persona no grata para los agricultores debido a que está a favor de los industriales y, por tal motivo, exigen su destitución del cargo federal. Baltazar Valdez fue claro en su comentario al señalar que si no hay respuestas positivas en el pliego petitorio que le expondrán a Andrés Manuel López Obrador, endurecerán la manifestación y pudiera ser que tomen el aeropuerto, el Palacio de Gobierno o hacer algo en Palacio Nacional.