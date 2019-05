Tercer Piso

Acuerdos incumplidos. Luego de que la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, afirmara desde la máxima tribuna del Poder Legislativo que los acuerdos en Jucopo no se respetaban, en referencia a la prohibición de la entrada al recinto legislativo de los manifestantes agresivos; los coordinadores parlamentarios que son mayoría en la junta preparan acciones para presionar a Domínguez Nava para que cumpla con los acuerdos tomados, incluso volvería a ser tema de debate en la sesión de mañana. Además, por medio de redes sociales han circulado fotos de estos ciudadanos que acuden a las sesiones a agredir verbalmente a los diputados, con legisladores de Morena, como una prueba de que este grupo de manifestantes tiene una relación de amistad con los morenistas; y muchos han señalado que quien los mandó a protestar es Graciela Domínguez. El tema seguirá siendo motivo de polémica y discusión en el Congreso local.

Destape. La diputada local Gloria Himelda Félix Niebla ya tiene candidata para la presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Ahome tras la salida de Aldo Prandini: la exregidora Dulce María Ruiz Castro. Esto porque presidió este fin de semana una reunión con los líderes del Movimiento Territorial en la zona norte para cerrar filas y de pasadita destapar a Ruiz Castro para esa posición partidista, que ya tiene rato acéfala. Lo último que los priistas saben es que el presidente del instituto político en Sinaloa, Jesús Valdés, se comprometió a realizar una consulta para designar a un delegado con facultades de presidente, y después, mucho después, convocar a la elección en firme del nuevo presidente. Sin embargo, la primera acción no la ha hecho; mucho menos la segunda, pero eso no quiere decir que no haya quién aspire a esa representación partidista. Los del Movimiento Territorial ya tienen a su «galla»: la hija del expresidente del tricolor Mario Arturo Ruiz Soto.

A rendir cuentas. El alcalde de Rosario, el panista Manuel Antonio Pineda, podría ser llamado a comparecer pronto por el Congreso del Estado. La legislatura considera que hay elementos suficientes para presumir irregularidades preocupantes en el manejo de los recursos públicos. Marcos Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, explicó a EL DEBATE que, por ejemplo, el munícipe ha caído en inconsistencias al intentar justificar la asignación de al menos treinta nuevas bases sindicales, pues sus argumentos no coinciden con los reportes que al respecto han dado los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Rosario.

Excluidos. En su visita al municipio para dar a conocer el programa de afiliación y refrendo al Partido de la Revolución Democrática, Audómar Ahumada Quintero no se quiso enredar cuando fue cuestionado sobre cuál era su percepción sobre la Administración de Aurelia Leal López. El líder de los pocos perredistas que quedan habló de la concentración del poder que se aprecia a nivel federal y que en el caso de algunos municipios es de cierta arrogancia, ineficiencia, exclusión, siendo esta última donde más encajaría el gobierno de Guasave, considerando que hubo muchos personajes que quedaron fuera de la Administración, a pesar de haber participado activamente en campaña.

Las dos caras de Mocorito. Mientras en la cabecera municipal de Mocorito se celebraba el certamen infantil Mini-México, el cual reunió niñas y niños, así como a sus familiares de diferentes estados de la República, la cara contrastante con tal evento se podía ver en la zona sur del municipio, en el poblado de Comanito, donde se registró esa misma noche un enfrentamiento a balazos. Es bien visto por muchos el trabajo que el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro ha realizado para hacer que Mocorito resalte como destino turístico, pero al parecer dicho trabajo se ha centrado en el pueblo mágico y sus alrededores, sin tratar de rescatar la zona sur, la sindicatura de Pericos, la cual es la más grande y puede ser también un detonante turístico, pero desafortunadamente esa zona se ha visto muy afectada por la violencia.