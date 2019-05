Despidos. En los próximos días, las dependencias del Gobierno federal en Sinaloa vivirían una nueva ola de despidos, pues todas las personas que fueron contratadas con plazas permanentes, eventuales o de honorarios a partir del 1 de diciembre, podrían ser despedidas. Eso incluye a los trabajadores que tienen muchos años de antigüedad, pero que fueron obligados a renunciar para poder permanecer por medio de contratos mensuales, y ahora fueron separados de sus cargos por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin tener derecho de liquidación o prestaciones, lo que es considerado por los afectados como un atentado a sus derechos laborales y humanos, y se sienten decepcionados porque muchos apoyaron y votaron por AMLO y Morena, y ahora perdieron sus empleos sin justificación.

Su fuerte. El que habló maravillas del secretario de Educación Pública en el país, Esteban Moctezuma Barragán, es el director del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, en la reunión que sostuvo con los periodistas de la Organización de Periodistas Unidos de Sinaloa, quienes ya han tenido como invitados al senador priista Mario Zamora Gastélum y al coordinador de programas federales integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, entre otros. Claro, no niega la cruz de su parroquia: es su amigo personal, por lo que se confirma de su propia voz lo que muchos ya suponían de que esta institución educativa y el gobernador Quirino Ordaz Coppel tienen un aliado en el Gobierno lopezobradorista. Angulo Castro habló de todo un poco, pero su fuerte fue que la carrera de Pilotaje de Drones va en el próximo ciclo escolar, lo que muchos estaban esperando una definición porque el proyecto está muy cantado, pero aún no aterriza. Ya el director del Conalep despejó la incertidumbre. ¿Volverá a venir Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, al arranque de la carrera? Se habla de que no solo él podría venir, sino también ya saben quién.

¿Enemigo en casa? En Mazatlán, el flamante secretario del Ayuntamiento, Sergio Rubio, ha marcado nuevo récord. El aún panista no tiene ni una semana en la Administración del morenista Luis Guillermo Benítez Torres, y ya es blanco de un proceso administrativo. La síndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño anunció que hoy interpondrá una denuncia de carácter administrativo al interior del Ayuntamiento en contra del panista por supuesto mal ejercicio de la función pública al boicotear una conferencia en la que explicaría a los responsables de direcciones algunos temas de ley importantes para el Gobierno de la Cuarta Transformación. Rubio lo ha negado todo.

Midiendo fuerzas. En otro asunto, la que se reunió ayer con un grupo de productores del municipio de Guasave fue la diputada local Flora Miranda, quien habló del último intento que harán para que los bodegueros no les descuenten la famosa cuota liga a los productores de maíz, que ya iniciaron sus cosechas. Aunque hablan de que son muchos los inconformes contra este descuento, el resultado estaría por verse, pues ellos mismos advierten de las represalias que los propios acopiadores podrían tomar contra los productores, como no recibir sus granos. Las manifestaciones de inconformidad surgieron, por cierto, casualmente al día siguiente de un intento de manifestación de productores liderados por Alfredo Rosales, líder del Comité Campesino número 8, y el exdiputado Pepe Menchaca, quienes se dice no quedaron nada bien ante la población al intentar manifestarse contra el Gobierno federal. ¿Quién ganará en esta lucha?

Va y viene. Entre los aspirantes a la candidatura del Gobierno del Estado de Sinaloa en el 2016 se encontraba el exdiputado federal Heriberto Galindo Quiñones, quien luego de no verse favorecido para ir en busca del cargo, candidatura que fue para el actual mandatario Quirino Ordaz Coppel, declaró que se retiraba de la política; pero desde esa fecha hasta la actualidad se le ha visto en diversos eventos de su partido, y hace algunos días, en el marco de la Jornada Nacional de Afiliación y Refrendo del PRI, Galindo Quiñones hizo lo propio y reafirmó el compromiso con el tricolor, al cual —asegura— le tiene fe para que vuelva a ser la primera fuerza política del país. La incógnita es si ya se olvidó de su decisión anunciada hace años de retirarse de la política y su visión en ir en busca de algún puesto en el 2021 o si realmente es solo para brindar su apoyo al partido.