Puros pleitos. Los problemas al interior del Gobierno de Culiacán van en aumento por el pleito que hay entre el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y la síndica procuradora Sandra Martos Lara, que empezó desde antes de iniciar la Administración, pero en los más de seis meses que va de la Administración municipal el conflicto ha crecido. Ayer, Estrada Ferreiro declaró ante los reporteros que Martos Lara no sirve para desempeñar sus funciones de representante jurídica del Ayuntamiento, y ni el personal ni los asesores que ella tiene en su área están capacitados para hacer una buena defensa jurídica del municipio, por lo que la Presidencia Municipal hace su propia defensa con abogados del Ayuntamiento. En varias ocasiones, Sandra Martos ha lamentado las declaraciones hechas por el alcalde. Hay que recordar que en septiembre pasado, antes de la toma de protesta, en entrevista para EL DEBATE adelantó que sería un verdadero contrapeso de Jesús Estrada Ferreiro, y hasta ahora lo ha cumplido; pero todavía se tiene que aguantar durante los próximos dos años y medio que quedan en el periodo para el cual fueron electos. Y así la Cuarta Transformación en el municipio de Culiacán.

Ni la burla perdona. Pese a la exhibida que se dieron porque la jueza de control Julia Palafox revocó la resolución del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal en favor del alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, aseguró que en la denuncia que interpuso la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites no hay favoritismo ni presiones y que se está actuando con imparcialidad. En el marco de la reunión que sostuvo con los empresarios mochitenses, Ríos Estavillo señaló que no los han tachado en ninguna parte de esto. Ni la burla perdona. Entonces ¿por qué la jueza revocó la resolución y ordenó que se reabriera la carpeta de investigación? ¿Cómo se le puede llamar que la ministerio público le tomó declaración a un testigo de la síndica procuradora y no aparece en la carpeta de investigación? Sin embargo, algunos dicen que por el tono y por la conducta que asumió Ríos Estavillo, todo hace indicar que cumplirán como mero trámite lo ordenado por la jueza y volverán a resolver el no ejercicio de la acción penal. Y todavía quieren que los ahomenses y los sinaloenses tengan confianza en el aparato de procuración de justicia.

Un frente más. El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, va ahora contra los exalcaldes de Mazatlán. Confirmó que la síndica procuradora Elsa Mascareño tiene lista una demanda en contra del expresidente municipal panista Carlos Felton González por el arrendamiento supuestamente irregular de unidades recolectoras. Dijo, además, que aún no entiende por qué aún no se ejerce acción jurídica contra el también exalcalde priista Fernando Pucheta Sánchez por las muchas ilegalidades que, supuestamente, cometió en su gestión.

¡Arde Troya! Cuentan que en la reunión que tuvieron ayer los integrantes del Comité de Compras y Adquisiciones en el cabildo guasavense se armó una trifulca cuando, al no estar de acuerdo con la propuesta que les hacía la Administración municipal, los regidores de oposición y hasta el propio síndico procurador abortaron la sesión luego de que se sometiera a votación la propuesta de arrendar cinco camiones para la recolección de basura, pues al parecer, a pesar de que llevaban a presentar tres propuestas, ya todo estaba «planchadito» para votar por una opción que le dejara un ingreso por cerca de siete millones de pesos. La duda que surge es quién es el o la empresaria que rentaría estas unidades y por qué se andan apresurando tanto. Por cierto, dicen que por ahí, en un lugar muy guardado, tienen ya parte de esos camiones.

Nadie está exento. Sin duda, el problema de la basura no tiene excepciones, y así como en otros municipios se han registrado problemas para la recolección, en Mocorito aseguran que dicho servicio deja mucho qué desear, por lo que piden al alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro que tome cartas en el asunto, pues, para ser exactos, en la comunidad de El Tecomate no se ha prestado el servicio desde hace unas siete semanas, a diferencia de otras comunidades que se encuentran más alejadas en la misma ruta, como San Benito, por lo que esto está llevando a un problema mayor, como la quema de basura al aire libre y basureros clandestinos en los alrededores.