Aval. Los diputados locales cumplieron ayer con el trámite de avalar la minuta de la reforma educativa, y Sinaloa se convirtió en el estado número 17 en validar esta modificación a la Constitución Política mexicana, con lo que se cumple el requisito para que esta sea promulgada. Al final, después de muchos jaloneos, el proceso legislativo fue muy rápido, porque los planes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es darle a los maestros como regalo en su día la nueva reforma educativa, que ha cumplido con todo el proceso legislativo para su validez. Los dos panistas votaron en contra, y en la discusión el coordinador de la bancada de Acción Nacional, Jorge Villalobos, lamentó que se haya quitado de la Constitución la palabra calidad a la educación; mientras que la priista Gloria Himelda Félix advirtió que con el nuevo marco normativo en materia educativa los recursos que el Gobierno federal tendría que aportar en materia de educación para garantizar la educación gratuita a todos los mexicanos serán mayores, porque se le tiene que invertir mucho a la educación, ya que se juega el futuro de México y de los estudiantes.

Nadie sabe. Sin saberse a ciencia cierta a dónde se fue desde el jueves y en medio del debate si debió pedir permiso o no a cabildo, el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, se presentó en Palacio Municipal, donde despachó sin la presencia de los representantes de los medios de comunicación incómodos. Dicen que ayer no tuvo un evento público para no pasar disgustos de las preguntas que no quiere escuchar, sobre todo para dónde fue, por qué no pidió permiso, eso para empezar sobre su ausencia repentina. Los enredos de su salida del municipio lo hacen ellos mismos. Por ejemplo, Juana Minerva Vázquez, directora de Planeación e Innovación Gubernamental, reveló que fue a hacer gestiones a la Ciudad de México; pero el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, dijo que fue por «motivos personales», aunque no precisó para dónde salió; y que fueron dos días: el viernes y el sábado. ¿Y el jueves, el domingo y el lunes? Para completar el enredo, al regidor panista Alfonso Pinto Galicia le hicieron llegar la información de que salió a Tucson, Arizona, para visitar a su mamá en el Día de la Madre. Si salió del país, sí debería haber pedido permiso, aseguró el regidor priista Raúl Cota. Ahí está el detalle.

Ahora resulta. El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, encontró ayer la forma de salir al paso de la polémica que trascendió a nivel nacional por haber retirado el financiamiento a la Feria del Libro: su Gobierno organizará su propia feria del libro. Después de emitir un boletín de prensa a los medios de comunicación reiterando sus razones para no financiar el evento cultural, anunció que a fin de año la Administración municipal realizaría una muestra literaria, para lo cual ya tenía asignado un equipo con un presupuesto de 4 millones de pesos; es decir, un millón de pesos extra al financiamiento que habría dado a la organización de la Feria a la que le negó el apoyo por supuesta falta de transparencia.

Posturas. Para la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, el problema que se vive con el servicio de recolección de basura y la actitud que ha mostrado la empresa PASA es normal, así lo declaró ayer ante los medios y delante del secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla, con quien se reunió para analizar varios temas que tienen que ver con el desarrollo del municipio. La mandataria dijo: «Es normal esta crisis que se está viviendo. Yo sé que PASA está tocando muchas puertas, porque sabemos que estamos tocando muchos intereses económicos; es normal esa posición, lo están haciendo con todo mundo. Han acudido con políticos, con los sectores productivos; han tocado muchas puertas, hasta con los propios medios de comunicación, y ayer lo vimos», esto último en referencia a la atención brindada por los medios a la conferencia de prensa que convocaron representantes de la empresa. Y en verdad del tema se podrán decir muchas cosas, de lo legal y lo ilegal, pero en la realidad el ciudadano es el que sigue sufriendo las consecuencias y quien sigue exigiendo una solución al problema.

Trae la vena artística. La presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, dejó claro que así como es de buena para gestionar recursos y mejorar las condiciones de su pueblo, también lo es para componer canciones y cantarlas. Si no lo creen, pregúntenle al secretario de Economía del Gobierno de Estado, Javier Lizárraga Mercado, a quien le dio una probada del potencial vocal que posee y le puso la piel chinita de la emoción, pues hasta improvisó mientras cantaba durante el evento en el que estuvo presente el funcionario estatal. A propósito, esta no es la primera ocasión en que la alcaldesa da muestras de ser una gran artista, pues también cantó durante el evento del Equinoccio de Primavera y el Día del Músico.