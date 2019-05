Mamás molestas. Las madres trabajadoras del Ayuntamiento de Culiacán están muy molestas con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro porque este año no les festejó el Día de la Madre, como tradicionalmente lo hacían las autoridades municipales; pero no fue así en el primer año de la Administración de Estrada Ferreiro, quien además no les pagó este año un bono de 500 pesos que recibían a finales de abril, que les daban desde el año 1994. La explicación que les dieron en el Gobierno municipal sobre por qué no les pagaron ese bono es porque no eran niños. Es tanta la molestia, que los trabajadores ya están organizando un plantón. Qué poco le duró la tregua del alcalde con los sindicalizados, que acaban de conjurar la huelga. Una raya más al tigre con la Cuarta Transformación en Culiacán.

Deserción. Dicen que desde que Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo y operador de las Redes Sociales Progresistas, se desvivió en elogios hacia Gerardo Vargas Landeros, exsecretario general de Gobierno, en la reunión que sostuvo con ellos, una gran parte de los líderes y activistas del sector magisterial agarró la «pichada» de que lo estaba apuntalando para hacerlo líder de ese proyecto. Ahora que trascendió que presuntamente primero va a ser el coordinador general de las RSP y luego presidente como partido político, de plano se deslindaron de esa organización. Se habla de que Manuel de Jesús Soto Acosta, coordinador de las RSP en Ahome, y su gente, la mayoría maestros, no están de acuerdo en esa designación, y como signo de su inconformidad definieron que no van a acudir el primero de junio al evento en Culiacán para consolidar ese proyecto, y en la que estará Elba Esther Gordillo. Es más, ya se abrieron de ese proyecto retomando el dicho popular “unos persiguen la liebre, y otros la alcanzan”.

Quieren apoyo. En Escuinapa, los ánimos del sector pesquero están que arden. Ayer, los integrantes de la Federación de Cooperativistas amenazaron con tomar el Palacio Municipal ante la nula atención que vieron por parte del alcalde Emmett Soto Grave y el diputado local Édgar González para gestionar ante la Conapesca un acercamiento inmediato. Los pescadores están inconformes por exclusión del programa para el repoblamiento de los esteros y las zonas estuarinas, y exigen que la Conapesca, que preside el mazatleco Raúl Elenes Angulo, reconsidere el proyecto.

El que más figura. Ayer, que se celebró el Día del Maestro, en el centro de la mesa del presídium figuraron dos personajes de la política guasavense que —dicen— se andan peleando los reflectores, pues mientras que uno ha llegado a figurar más que la propia alcaldesa, el otro cuentan que ya le hizo sus reclamos porque no es posible que acapare más espacios que él. Se trata del secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero, y el síndico procurador Efraín Zavala, siendo el primero de ellos quien hasta brindó un mensaje a los docentes a nombre de la presidenta, ya que ella por cuestiones de agenda no pudo asistir al homenaje. En el acto era visible la falta de cruce de palabras entre uno y otro, a pesar de que fueron sentados juntos ante la vista de todos.

Ser supremo. Durante la visita del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, al municipio de Angostura, un grupo de productores buscó acercamiento con el mandatario estatal para que los apoye en la gestión de una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y llegar a un acuerdo para la comercialización de los granos que se producen en Sinaloa; sin embargo, lo que no le pareció mucho al gobernador fue cuando le dijeron que ya lo que querían era hablar con Dios, no con los ángeles. En su respuesta, aclaró que él no es ningún Dios, sino un simple humano enfocado a trabajar por los sinaloenses.