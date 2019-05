Austeridad. Para el secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, festejar el Día de la Madre a las trabajadoras del Gobierno municipal significa algo así como no darle un buen uso al dinero de la comuna, esto ante la molestia que manifestaran las empleadas, a quienes tampoco les dieron un bono de 500 pesos que recibían a finales de abril. El funcionario dijo que en el Ayuntamiento no están para regalar dinero, por lo que prefieren usar ese recurso en comprar gasolina para las unidades del municipio y para obras públicas; y las negociaciones que llevan con el Stasac es sobre los derechos de los sindicalizados, no sobre privilegios. Lo curioso es que no se observan obras en el municipio hechas y pagadas por el Ayuntamiento, y lo que está en proceso es con presupuesto estatal y federal; además, los policías tienen que hacer rendir la poca gasolina que les dan para las patrullas, por lo que bajaron los rondines y evitan persecuciones para no quedarse tirados sin combustible. ¿Dónde está ese recurso ahorrado? Ni a los regidores les informan.

Atención. Quien se movió como pez en el agua en Choix es el secretario de Desarrollo Social, Álvaro Ruelas Echave. Estuvo en todo para que los choicenses salieran hablando bien de las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa que se realizó ayer en el alteño municipio. Con este evento se le dio vuelta a todos los municipios del estado en que ha aterrizado el programa que, de acuerdo con Ruelas Echave, ha llegado a 66 mil sinaloenses. Tan sólo en Choix se superó la meta al atender a más de 2 mil personas y otorgar 5 mil 138 servicios. Es el programa que le da cercanía a los funcionarios estatales con el pueblo, lo que ha sido replicado por algunos alcaldes que lo han bautizado con otro nombre para pavonearse de que el proyecto es original.

No quieren seguro. En momentos en los que el IMSS da marcha atrás a la estrategia de distribución de derechohabientes por la sobresaturación de la clínica 45 (popularmente llamada como Seguro Viejo), el alcalde de Mazatlán anuncia el propósito de integrar a lo trabajadores sindicalizados a esa institución. El Sindicato de Trabajadores Únicos al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, que dirige Jesús Osuna Lamarque, se opone al cambio, pues significa canalizar 12 mil nuevos derechohabientes a las ya de por sí saturadas clínicas del IMSS, pues al número de trabajadores y pensionados se le suman los familiares de estos. El estira y afloja entre ambas instancias va para largo.

Reservados. En el evento de Cruz Roja realizado ayer en Guasave no figuraron representantes populares como los diputados locales, excepto la legisladora Mónica López, que asistió acompañada por el presidente del PRI, Felipe Camacho, y los regidores de esta misma fracción. Se desconoce si los ausentes, los legisladores locales y federales que tiene el municipio, hayan hecho llegar su aportación de manera anticipada a quienes representan esta institución en Guasave, aunque estaría de dudarse por aquello de que se hubieran lucido ahí en el acto haciendo mención de las cifras, como aquella ocasión cuando el exgobernador Mario López Valdez balconeó al exalcalde Jesús Burgos Pinto cuando al pasarle la charola para que diera su aportación le pareció muy baja la cantidad que había aportado para la benemérita.

Duro revés. Un gancho al hígado resultó la decisión del presidente municipal de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, de no ser parte del relleno sanitario que pretendía ser regional para el municipio de Salvador Alvarado. El problema es que desde la Administración del exalcalde Gonzalo Camacho que se realizó el proyecto del relleno con la inclusión de los municipios del Évora de eso han pasado un aproximado de ocho años, y desde entonces se ha venido avanzando poco a poco, pero resulta —aseguró el alcalde— que el municipio no tiene dinero para aportar 800 mil pesos mensuales para el funcionamiento y que toda la basura del municipio fuera a un tratamiento especial. Y aunque al alcalde Carlo Mario Ortiz pareciera que no le afectó mucho, en realidad el costo de operatividad se afecta más debido a que quedan dos municipios en el proyecto, y pudiera correr el riesgo de quedarse solo.