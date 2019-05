Mal protocolo. El Gobierno de la Cuarta Transformación de Culiacán, encabezado por el siempre polémico Jesús Estrada Ferreiro, presentó ayer el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021; pero se les olvidó un pequeño detalle: presentar el Plan, motivo del evento. Esto porque en el acto protocolario no hubo diapositivas ni videos para hablar del contenido del documento, que fue repartido solo para algunos cuantos asistentes; y ni el alcalde ni el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo, que fueron los únicos oradores, dieron detalles del Plan Municipal. El discurso de Estrada Ferreiro fue más un mininforme de labores, pero sin ningún logro que presumir en sus seis meses de Gobierno, y volvió a quejarse de las críticas en su contra y de sus enemigos. El Gobierno de Culiacán sigue dando de qué hablar. Ni siquiera un evento importante saben organizar bien, y todavía les quedan dos años y medio para lograr la Cuarta Transformación de la capital sinaloense.

Duro y a la cabeza. Guillermo Padilla, de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, no se anda por las ramas. De frente, como siempre, dice que los regidores, a excepción de Fernando Arce, del PAN, y de Ramón López, del PT, son unas marionetas del alcalde Billy Chapman, que parece que están comprados, porque no exigen nada de los que les pide la ciudadanía, como arreglar los drenajes caídos en las comunidades rurales y esclarecer lo turbio en temas como las ambulancias, los proveedores, las permutas, etcétera. Incluso, dice que ha conversado con algunos, y es una vergüenza hasta publicar sus respuestas. Porque eso sí, para echarle a las Administraciones pasadas, se pintan solos. Mira, pues, no se componen.

Su villano favorito. El exalcalde priista de Mazatlán Fernando Pucheta Sánchez parece haberse convertido en el chivo expiatorio de la Administración morenista que preside Luis Guillermo Benítez Torres. En menos de una semana, este acusó al priista de haber saboteado su participación en un evento público junto al gobernador, en el cual fue abucheado. Ayer abonó a su queja la posibilidad de que simpatizantes de Pucheta Sánchez al interior de la Jumapam estén saboteando el suministro de agua potable en el puerto al aumentar la presión en las tuberías para que revienten. Los argumentos del morenista hasta ayer se basaban en la simple sospecha, pero aun así se permiten exponerlo de manera pública en eventos oficiales, como en la celebración del lunes cívico de ayer.

División marcada. El templete en el que se encontraba la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López; el secretario del Ayuntamiento, el síndico de El Burrión y algunos regidores estuvo a nada de convertirse en un ring de boxeo durante el banderazo de inicio de la pavimentación de una calle de dicha comunidad. Todo empezó cuando un grupo de manifestantes denunciara por medio de cartulinas que el Comité de Obras fue impuesto, no electo por el pueblo, y se le solicitaba a la alcaldesa escuchar a los habitantes, no solo a la regidora Martha Dagnino, a quien señalaron también de diversos excesos. Como si eso no hubiera sido suficiente para enrarecer el ambiente, una vez finalizado el evento, la mamá del dirigente del PRI en Guasave, Felipe Camacho, tomó el micrófono, pero solo alcanzó a dar los buenos días, cuando el equipo de sonido fue apagado, lo que generó los gritos y los reclamos de los manifestantes. La mujer se acercó a la alcaldesa para pedirle que le pusiera un alto a la regidora Martha Dagnino, y aunque no especificó cuáles han sido los atropellos que ha cometido la edil, enfatizó que ya había sobrepasado los límites. La regidora a su vez respondió a gritos las acusaciones, y el alboroto fue tanto que hasta dos policías acudieron para sacar a la presidenta de la multitud. La inversión de más de nueve millones de pesos en obras para la sindicatura pasó completamente a segundo plano tras el zafarrancho protagonizado.

Mano dura. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, hace valer su investidura como máxima autoridad del municipio costero, y esto se refleja en la instrucción que le dio la mañana de ayer al guardia del edificio de la presidencia municipal, pues le indicó que le dijera a los automovilistas estacionados frente al edificio que la presidenta no quita multas, pues al parecer mucha gente está acostumbrada a recurrir a la autoridad municipal o a algún funcionario cuando se hacen acreedores a alguna infracción, pero también tendrá que ponerse estricta con sus funcionarios para que no incurran en estas prácticas con la ciudadanía.