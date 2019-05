Recta final. La negociación del incremento salarial 2019 para los burócratas del Gobierno del Estado está a punto de llegar a su fin, y en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), que dirige Gabriel Ballardo Valdez, confían en volver a tener el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel para que les autorice el 6 por ciento de aumento al sueldo base y el 3 por ciento a prestaciones compactadas, para lograr el 10 por ciento global, como sucedió el año pasado, cuando firmaron el convenio el 21 de mayo del 2018. Los sindicalizados esperan obtener una respuesta del mandatario estatal para la próxima semana y que el aumento salarial se dé retroactivo al 1 de enero pasado.

Más recortes. Para nadie es un secreto que el alcalde Billy Chapman no permite que nadie le diga qué hacer. Y aunque al principio de su periodo nombró asesores y les dijo «díganle al presidente municipal lo que le tengan que decir», dicen que nunca dejó que le dijeran nada. El caso es que, después de que le dio las gracias a Jesús Acosta Rodríguez, quien se supone asesoraría en todo lo que tuviera que ver con los dineros y las finanzas, ahora resulta que a la asesora de política, Patricia Ramos Kelly, también le dieron las gracias. Bueno, las gracias es un decir, porque al parecer supo que estaba despedida cuando ya no le llegó la quincena. ¡Ups!

A comprobar. Las acusaciones del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, parecen temerarias, pero, de ser ciertas, estaríamos ante un escandaloso caso de perversión política. Esto porque el morenista sostiene que las dos fallas en el suministro de agua potable que afectaron a una gran parte de la ciudad porteña en menos de una semana fueron provocadas por trabajadores de la misma junta interesados en boicotear la imagen del Gobierno municipal. El alcalde abundó que los empleados son de afiliación priista y abren las válvulas más allá de la capacidad de las líneas para reventarlas. Sin embargo, no hay más argumento que la sospecha, lo cual también es preocupante.

¿Vengativos? El dicho de que toda acción tiene una reacción fue bien aplicado por las autoridades del municipio de Guasave, pues, al vivir el reclamo de los habitantes de la sindicatura de El Burrión el pasado lunes, ayer trascendió que la visita del gobernador, que se había programado para esa zona, fue cambiada sin ningún remordimiento a la sindicatura de Tamazula, tierra natal de la alcaldesa Aurelia Leal López. Quienes piensan que la Cuarta Transformación no guarda ningún tipo de rencor ni es vengativa, con este hecho se les puede demostrar lo contrario. La única duda que queda es: ¿cuánto estarán ganando los asesores de la alcaldesa?

Cambios que incomodan. En la décima sesión ordinaria de cabildo en el Ayuntamiento de Mocorito la reunión se llevó a cabo en la oficina del alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, debido a que el personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se encontraba ocupando el espacio con su equipo. Al parecer, el personal no estaba enterado, y, por tal motivo, no desalojó el área. En punto de las 09:00 horas, un grupo de regidores llegó y, al ver la situación, se trasladó a la oficina del presidente, pero como no todos llegaron de manera puntual, no se enteraron, y por lo visto no se les avisó ni por el grupo de WhatsApp, pero el presidente les llamó para notificarles del cambio cuando ya estaban por iniciar la sesión. Cuando la síndica procuradora Cristina Mápula llegó a la oficina, se percató de que la sesión había iniciado sin su presencia, porque el secretario estaba realizando la lectura del orden del día, lo que va contra el reglamento. Al final de la sesión, la síndica no se quedó callada y se dirigió al presidente para señalar que cualquier cambio le debe ser informado por el secretario José Noé Contreras Avendaño.