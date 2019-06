Tercer Piso

Las trabas. Los familiares o las víctimas de la violencia, además de sufrir por el dolor, ya no pueden acceder directamente a apoyos de psicología, de salud, legales, educativos, entre otros, si no cuentan con el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), cuyo trámite se realiza en la Ciudad de México, y tarda meses para llegar. Con esto se deja sin atención inmediata a los huérfanos de la violencia. Ya se han interpuesto quejas por este motivo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero el trámite sigue siendo lento. En Sinaloa, el delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es Julián Salazar Estrada, pero no tiene acercamiento con nadie, aunque, eso sí, tiene oficinas y sueldo de lujo.

No hay sorpresa. Algunos priistas de Ahome se dicen contentos de la separación de Gerardo Vargas Landeros del partido tricolor; otros hablan de traición y decepción. Pero en lo que todos coinciden es que a nadie le cayó de sorpresa la libertad de pensamiento y afiliación de toda la fuerza trébol al movimiento Redes Sociales Progresistas, pues se dice que el líder del trébol hizo hasta su última luchita por jalar la mayor cantidad de priistas de este municipio al nuevo partido político, donde —dicen— se siente con más músculo que hace nueve años, cuando tuvo oportunidad de buscar contender por alguna posición, y no lo hizo.

Carrusel. En promedio, el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, ha cambiado a uno de sus funcionarios de primer nivel por mes. En los siete meses que lleva su Administración ha relevado a ocho titulares de direcciones y secretarías. Algunos de los cambios han generado profundas polémicas, por ejemplo al relevar a Quel Galván de la gerencia de la Jumapam, donde impuso a su compadre Ismael Tiznado Ontiveros, comerciante de chorizo y quien ahora, a menos de cinco meses, ya es evaluado ante otro posible cambio.

En pausa. Primero fue la falta de equipamiento lo que provocó que las construcciones de las nuevas áreas del Hospital General de Guasave permanecieran como elefante blanco por varios años. Después, por fin llegó el tan anhelado equipo, y se anunció con bombo y platillo; incluso, hasta el gobernador del estado vino a inaugurar dichos espacios, aunque de eso hace más de tres meses, y el área de Terapia Intensiva y la Unidad de Emergencias Obstétricas siguen sin funcionar. Ahora es la federalización de la salud lo que está deteniendo la contratación del personal que se requiere para hacer funcionar dichas áreas, que, dicho sea de paso, son de vital importancia y representan un gran avance en salud para todo el municipio y para algunas regiones vecinas. Que será en este mes o el entrante cuando el estado inicie dicho proceso de federalización, indicó el secretario de Salud, Efrén Encinas. Lo que no dijo es cuánto tiempo tardará este proceso y cuánto más tardará también la contratación de las poco más de cien plazas que se requieren en Guasave.

En busca del orden. En el tema de los mercados en la ciudad de Guamúchil, el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez señala que se busca el mejor funcionamiento posible de estos, y por eso han invertido cantidades millonarias. El detalle es que habían detectado ciertas irregularidades, pues al parecer —según lo que se externó— no había una supervisión adecuada, ya que en algunos casos los locales eran traspasados sin dar parte al Ayuntamiento. Una vez que esté listo el mercado viejo, asegura que cada año revalidarán concesiones para que los reglamentos se cumplan al pie de la letra.