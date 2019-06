Preocupados. Los resultados de la jornada electoral de este domingo en seis estados del país volvieron a encender los focos rojos en el Partido Revolucionario Institucional, debido a que perdieron casi todos los cargos que estaban en juego. En las dos gubernaturas que se compitieron, en Baja California no logró ni el 5 por ciento de la votación y no ganó ninguna alcaldía ni diputación local; en Puebla también sacó una baja votación. Solo en Durango pudieron sonreír un poco porque ganaron 16 presidencias municipales de 39 que estuvieron en juego. Los priistas, encabezados por su dirigente estatal, Jesús Valdés Palazuelos, están preocupados, y, salvo el proceso de reafiliación, no se ve ningún trabajo, ni siquiera tiene la estructura del Comité Estatal ni de las organizaciones completa; además de que han tenido mucho rechazo de los militantes por presidirla, porque no hay recursos para operarlas y trabajar; y a esto hay que restarle todos los priistas que se fueron y se irían del PRI. De continuar así, se espera que en Sinaloa se repita la debacle de las pasadas elecciones.

AMLO en Sinaloa. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará el domingo en Los Mochis, después de presidir la Cumbre de Alcaldes de Norteamérica, que se desarrollará en Los Cabos los días viernes 7 y sábado 8 de junio. La sorpresa la dio el alcalde de Ahome, Billy Chapman, quien ahora sí se dice preparado para recibirlo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Los Mochis, y, aun más: ahora tiene listo hasta el pliego de peticiones. Los recursos que se requieren para acabar con los problemas de los drenajes colapsados será prioridad en la agenda. Dicen que también estará en los terrenos de la planta de fertilizantes. Hasta los empresarios preparan sus solicitudes, porque dicen que serán insistentes con el proyecto de la carretera a Chihuahua.

Lo del César al César. El alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda, ha iniciado una lucha jurídica y de gestión para que el Gobierno federal le libere la entrega de 16 millones de pesos. Se trata de una partida del Fondo Minero que le corresponde al Ayuntamiento por el pago de impuestos que hacen las empresas mineras que operan en el municipio. De acuerdo con las leyes fiscales, a cada municipio le corresponde un 3 por ciento de los impuestos sobre la explotación minera y los 16 millones corresponden solo del periodo 2014-2018.

Persistencia. Las diferencias que existen entre la alcaldesa Aurelia Leal López y el gerente general de la Jumapag, Socorro Castro Gálvez, al parecer persisten, pues con el estallamiento de la huelga de hambre de catorce jubilados, entre ellos el líder del sindicato, Roberto Acosta Quevedo, la munícipe dijo en entrevista que la que ha estado dando la cara en ese tema era ella, y que era evidente que el gerente no ha logrado unificar criterios ni acciones, cuando es él quien debe enfrentar la situación. Cabe recalcar que la postura del sindicato de la Jumapag ha sido muy clara respecto a su negativa de negociar o tratar cualquier tema con la gerencia, y, mientras tanto, más de una decena de jubilados entró en huelga de hambre, y el contrato colectivo permanece sin firmarse, a pesar de que ya se tiene listo.

Preparando maletas. Los alcaldes de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, y de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, ya andan preparando maletas y colocando palomita de quién sí y quién no los acompañará a la invitación que hizo el representante de la ciudad hermana de Ontario, California, Michael P. Higgins, quien en su estancia en esta ciudad hizo entrega de la carta/invitación para asistir, como cada año, a la celebración del 4 de julio, fecha en que celebran la independencia de Estados Unidos. Los empujones por estar en la lista de invitados son muchos porque varios regidores mostraron interés; sin embargo, lo que se espera es que no solo se vaya como visita de honor, sino que se logre el fortalecimiento de la relación.