Desbandada. Estalló una bomba en el Sistema DIF Culiacán que dejó como resultado las renuncias de la directora Hecbel López Caballero y de catorce trabajadores más, quienes decidieron abandonar la paramunicipal luego de conocer sobre su salida. De acuerdo con López Caballero, su decisión se debió por «motivos personales», pero desde hace tiempo es por muchos conocido que tenía serias diferencias con la presidenta del DIF municipal, Guadalupe López Castro, esposa del alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Según pudimos confirmar, el ambiente laboral era muy tenso y pesado, hasta que terminó por reventar la relación entre la presidenta y la directora, lo que provocó la desbandada en el DIF. López Caballero siempre ha sido identificada como priista, incluso participó activamente en la campaña de Jesús Valdés Palazuelos, por eso sorprendió su nombramiento, que solo le duró siete meses. Esta es la primera de muchas renuncias o destituciones que se esperan en el Gobierno de Culiacán, en otros casos por los problemas directos que han tenido con la forma de ser y de trabajar de Estrada Ferreiro.

Visita. El equipo del delegado de Programas Sociales del Gobierno federal, Jaime Montes Salas, anda con todo para tener listo el recibimiento que se hará al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el próximo domingo. Han prometido dar hoy la agenda oficial, pues hasta el momento el equipo del mandatario mexicano no define. Solo el alcalde de Ahome, Billy Chapman, adelantó que el evento será en el Instituto Tecnológico de Los Mochis, pero las autoridades del plantel educativo aún no saben nada e incluso hablaron a la Ciudad de México, pero aún no les han confirmado. Lo único cierto es que AMLO aprovechará su visita a Los Cabos para llegar de pasadita a Los Mochis. Ya se verá.

¿Quién ganará? La relación entre el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, y la síndica del Ayuntamiento, Elsa Bojórquez Mascareño, es más que tensa. Hace una semana, la funcionaria acusó al munícipe de estar incurriendo en la violación de las leyes al no responder a las recomendaciones para dar de baja al director de Control Interno, Rafael Padilla Díaz. El alcalde respondió que, al parecer, la síndica no sabe de leyes, pues no es abogada. Ahora, Bojórquez Mascareño revira que, de plano, el presidente municipal se encuentra perdido y que la ha empezado a descalificar. Pero sostiene que nada va a evitar que lo siga fiscalizando. Y así, apenas la Administración tiene siete meses.

Continúa en el aire. El puente elevado sobre el río Sinaloa que se construye en Guasave continúa en el aire, pues siguen intentando negociar con la propietaria, que se ha reacia a vender, a pesar de que se le ha ofrecido hasta tres veces más del valor de la propiedad, además de adicionarle también un terreno en permuta. Las autoridades estatales y municipales se encuentran preocupadas porque la obra debió haberse finalizado el pasado mes de diciembre, y habiendo pasado casi medio año más de dicha fecha, la negociación no fluye. El secretario de Obras Públicas en el estado declaró hace poco que en dos meses aproximadamente concluiría la obra, pero su homólogo en el municipio, Mauricio López Parra, señaló que dicha negociación es lo que tiene de cierta manera detenido el aterrizaje del puente, pues por más autoridades que sean, no pueden obligar a la propietaria a vender.

Desconfianza. En las últimas dos semanas se ha presentado fraude en los comercios del municipio de Salvador Alvarado, pero algunos de los propietarios no denuncian porque el principal motivo es la desconfianza de que las autoridades den con los delincuentes. De acuerdo con la declaración de la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la región del Évora, Elena Beltrán Villarreal, de los seis casos registrados, solo cuatro han puesto su denuncia, pero espera que el resto lo haga. Se trata de un grupo de personas que opera mediante la estrategia de engaño, al pagar con un billete de 500 pesos, confundir al vendedor; cobrar la feria, pero sin entregar el billete. Así lo han venido haciendo sin que hasta el momento haya detenidos, por lo que el director de Seguridad Pública, Jaime David Silva García, deberá atender el caso para que no se propaguen estos actos delictivos.